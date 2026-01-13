закрыть
Под Покровском ВСУ «Градами» сорвали ротацию и подготовку штурма РФ

  • 13.01.2026, 13:03
  • 2,986
Под Покровском ВСУ «Градами» сорвали ротацию и подготовку штурма РФ

Залп из десяти снарядов накрыл район скопления сил противника.

В районе Покровска Донецкой области украинские военные сорвали подготовку российских оккупантов к штурмовым действиям.

Об этом сообщает 25 отдельная воздушно-десантная Сичеславская бригада.

Речь идет о микрорайоне Шахтерский, где разведка зафиксировала ротацию противника и концентрацию сил для наступления.

После получения подтвержденных данных по вражеским позициям Сичеславские десантники применили реактивную артиллерию «Град». Залп из десяти снарядов накрыл район скопления сил противника.

В результате удара была уничтожена легкая техника, а также поражена живая сила оккупантов - по имеющейся информации, противник потерял по меньшей мере шесть военных. Из-за потери ресурсов враг был вынужден прекратить активные действия на этом участке.

У военных отмечают, что это лишь один из эпизодов ежедневной боевой работы украинских подразделений на Покровском направлении.

