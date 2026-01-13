Под Покровском ВСУ «Градами» сорвали ротацию и подготовку штурма РФ
- 13.01.2026, 13:03
Залп из десяти снарядов накрыл район скопления сил противника.
В районе Покровска Донецкой области украинские военные сорвали подготовку российских оккупантов к штурмовым действиям.
Об этом сообщает 25 отдельная воздушно-десантная Сичеславская бригада.
Речь идет о микрорайоне Шахтерский, где разведка зафиксировала ротацию противника и концентрацию сил для наступления.
После получения подтвержденных данных по вражеским позициям Сичеславские десантники применили реактивную артиллерию «Град». Залп из десяти снарядов накрыл район скопления сил противника.
В результате удара была уничтожена легкая техника, а также поражена живая сила оккупантов - по имеющейся информации, противник потерял по меньшей мере шесть военных. Из-за потери ресурсов враг был вынужден прекратить активные действия на этом участке.
У военных отмечают, что это лишь один из эпизодов ежедневной боевой работы украинских подразделений на Покровском направлении.