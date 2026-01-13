закрыть
13 января 2026, вторник
ГАИ начала необычную проверку

8
  • 13.01.2026, 13:12
  • 6,500
ГАИ начала необычную проверку

Пешеходов проверяют алкотестером.

На дорогах Гродно всё чаще в поле зрения инспекторов попадают не водители, а пешеходы. Причём речь не просто о переходе в неположенном месте – есть фактор, который значительно повышает риск ДТП и заставляет ГАИ усиливать контроль. Подробнее о нестандартной профилактике рассказали в пресс-службе дорожной милиции.

В ГАИ Гродно сообщили, что особый контроль сейчас уделяется пешеходам, которые нарушают правила дорожного движения в состоянии алкогольного опьянения. Как отмечают инспекторы, спиртное значительно притупляет реакцию и нарушает координацию, из-за чего человек хуже ориентируется в дорожной обстановке и может вести себя непредсказуемо. В результате опасность возникает прежде всего для самого пешехода.

В связи с этим сотрудники Госавтоинспекции усилили профилактическую работу. С пешеходами проводят разъяснительные беседы, объясняя, почему выход на проезжую часть после употребления алкоголя недопустим. Инспекторы напоминают о реальных последствиях таких действий — от серьёзных травм до дорожно-транспортных происшествий.

В ГАИ подчёркивают: ответственность за безопасность на дороге лежит не только на водителях. Все участники движения, включая пешеходов, обязаны соблюдать ПДД независимо от ситуации и своего состояния.

По статистике, пешеходы остаются одной из самых уязвимых категорий на дороге, а многие аварии с их участием происходят именно из-за нарушений правил и употребления алкоголя.

