В российском роддоме произошла массовая гибель младенцев на Новый год 10 13.01.2026, 13:36

11,858

В чем причина?

В акушерском стационера Новокузнецкой городской клинической больницы №1 в период новогодних праздников умерли девять новорожденных, сообщил ТАСС источник. По данным местного издания NGS42, были дни, когда за сутки умирали по три ребенка. Министр здравоохранения Кемеровской области Андрей Тарасов подтвердил смерть младенцев, не уточнив число умерших. «Ситуация произошла. В данный момент идет разбирательство. Выезжала комиссия минздрава для оценки и предотвращения ситуации. После завершения проверки дадим официальную информацию», — сказал Тарасов.

На этом фоне Новокузнецкая больница объявила о закрытии одного из акушерских стационаров на карантин из-за респираторной инфекции. «Дефицита кадров в стационера нет. О дате открытия стационара сообщим позже», — отметили в медучреждении. После этого губернатор Кемеровской области Илья Середюк сообщил, что принял решение отстранить от должности главврача больницы Виталия Хераскова на время проверки профильными ведомствами. Вслед за этим региональное управление Следственного комитета России возбудило два уголовных дела: по статье о причинении смерти по неосторожности двум или более лицам (ч. 3 ст. 109 УК РФ) и по статье о халатности (ст. 293 УК РФ).

В минздраве Кузбасса, в свою очередь, сообщили, что с 1 декабря в роддоме Новокузнецкой городской больницы врачи приняли 234 родов, при этом 17 детей родились больными и «находились в крайне тяжелом состоянии». «Шестнадцать из них — недоношенные, в том числе с экстремально низкой массой тела. Все 17 детей с наличием тяжелой внутриутробной инфекции, в том числе 1 ребенок с наличием первичного иммунодефицита», — отметили в ведомстве. Представитель минздрава добавил, что четыре ребенка остаются под наблюдением в отделении интенсивной терапии, а еще четыре были переведены в Кузбасскую детскую клиническую больницу имени профессора Малаховского.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com