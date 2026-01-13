Беларусь накачивают российским маргарином 8 13.01.2026, 13:35

Наша страна — в пятерке покупателей.

За первые десять месяцев года экспорт маргарина из России достиг 350 млн долларов, при этом Беларусь вошла в число ключевых покупателей этой продукции. На её долю пришлось около 11% всех зарубежных поставок.

Согласно данным аналитического ресурса «Агроэкспорт», Беларусь заняла четвёртую позицию среди крупнейших импортёров российского маргарина.

Пятёрка стран-лидеров по объёму закупок в денежном выражении выглядит так:

Казахстан — 26% от общего экспорта;

Узбекистан — 15%;

Таджикистан — 13%;

Беларусь — 11%;

Азербайджан — 9%.

По предварительным подсчётам специалистов, за январь–декабрь 2025 года Россия поставила на внешние рынки свыше 200 тысяч тонн маргарина общей стоимостью почти 350 млн долларов. По сравнению с 2024 годом экспорт в денежном выражении увеличился на 27%.

