Беларусь накачивают российским маргарином

Беларусь накачивают российским маргарином8
- 13.01.2026, 13:35
Наша страна — в пятерке покупателей.
За первые десять месяцев года экспорт маргарина из России достиг 350 млн долларов, при этом Беларусь вошла в число ключевых покупателей этой продукции. На её долю пришлось около 11% всех зарубежных поставок.
Согласно данным аналитического ресурса «Агроэкспорт», Беларусь заняла четвёртую позицию среди крупнейших импортёров российского маргарина.
Пятёрка стран-лидеров по объёму закупок в денежном выражении выглядит так:
Казахстан — 26% от общего экспорта;
Узбекистан — 15%;
Таджикистан — 13%;
Беларусь — 11%;
Азербайджан — 9%.
По предварительным подсчётам специалистов, за январь–декабрь 2025 года Россия поставила на внешние рынки свыше 200 тысяч тонн маргарина общей стоимостью почти 350 млн долларов. По сравнению с 2024 годом экспорт в денежном выражении увеличился на 27%.