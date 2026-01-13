закрыть
13 января 2026, вторник, 15:10
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Беларусь накачивают российским маргарином

8
  • 13.01.2026, 13:35
  • 2,468
Беларусь накачивают российским маргарином

Наша страна — в пятерке покупателей.

За первые десять месяцев года экспорт маргарина из России достиг 350 млн долларов, при этом Беларусь вошла в число ключевых покупателей этой продукции. На её долю пришлось около 11% всех зарубежных поставок.

Согласно данным аналитического ресурса «Агроэкспорт», Беларусь заняла четвёртую позицию среди крупнейших импортёров российского маргарина.

Пятёрка стран-лидеров по объёму закупок в денежном выражении выглядит так:

Казахстан — 26% от общего экспорта;

Узбекистан — 15%;

Таджикистан — 13%;

Беларусь — 11%;

Азербайджан — 9%.

По предварительным подсчётам специалистов, за январь–декабрь 2025 года Россия поставила на внешние рынки свыше 200 тысяч тонн маргарина общей стоимостью почти 350 млн долларов. По сравнению с 2024 годом экспорт в денежном выражении увеличился на 27%.

Написать комментарий 8

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Знаковая дата
Знаковая дата Аббас Галлямов
Зачем Путин снова достал «Орешник»?
Зачем Путин снова достал «Орешник»? Петр Олещук
Процесс пошел
Процесс пошел Ирина Халип
Будет ли ответ?
Будет ли ответ? Леонид Невзлин