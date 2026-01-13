Шведы показали, как одна ракета с Gripen «сносит» российские С-400 и флот 5 13.01.2026, 13:43

11,620

Впечатляющее видео.

Шведский оборонный концерн Saab обнародовал промо-видео, в котором продемонстрировал боевые возможности ракеты RBS-15, в частности поражение компонентов российского зенитного ракетного комплекса С-400 и уничтожение крупных надводных кораблей. Ракета применяется с корабля, наземной пусковой установки и истребителя JAS 39 Gripen.

Хотя модернизированная версия RBS-15 Mk4 Gungnir не является новинкой – ее заказали для Вооруженных сил Швеции еще в 2017 году как развитие ракеты, находящейся на вооружении с 1980-х, – новое видео четко демонстрирует, против каких целей она позиционируется сегодня.

В ролике пара истребителей Gripen наносит удар по элементам ПВО, в частности по российской обзорной РЛС 91Н6, которая входит в состав С-400 и обеспечивает круговой обзор на заявленную дальность до 600 км. Вместе с радаром уничтожается и одна из пусковых установок комплекса.

Морскими целями в видео стали не российские корабли, а китайские ракетные эсминцы Type 052D. Saab даже указал реальный номер борта – 172, который принадлежит эсминцу Kunming, первому кораблю этого класса. В видео показана работа систем самозащиты – постановка радиолокационных помех и попытки перехвата ракет артиллерийской системой Type 730, которые оказываются безуспешными. В итоге все ракеты попадают в цели.

Каждый из изображенных эсминцев имеет водоизмещение около 7,5 тыс. тонн и оснащен 64 универсальными пусковыми установками. В то же время в Saab не стали изображать российские ракетные эсминцы, что объясняется просто: в составе ВМФ РФ таких кораблей нет – существует только нереализованный проект 23560 «Лидер».

Отдельно в видео отмечается простота программирования RBS-15 благодаря интуитивному программному обеспечению. По заявленным характеристикам, RBS-15 Mk4 имеет дальность поражения более 300 км, боевую часть массой 200 кг, общую массу около 650 кг (до 810 кг с ускорителями), активную радиолокационную головку самонаведения, инерциальную систему и помехоустойчивую спутниковую навигацию.

