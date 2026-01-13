закрыть
13 января 2026, вторник, 15:10
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Удар по заводу по производству дронов в Таганроге: в СБУ раскрыли подробности

  • 13.01.2026, 13:53
  • 2,044
Удар по заводу по производству дронов в Таганроге: в СБУ раскрыли подробности

Это ослабит технические возможности оккупантов.

Подробности ракетного удара ВСУ по Таганрогу: что поражено?

СБУ совместно с ВМС ВС Украины нанесли удар по заводу по производству дронов в российском Таганроге.

Об этом сообщает пресс-центр СБУ.

Как отмечается, центр спецопераций «Альфа» СБУ совместно с подразделениями группировки сил и средств ВМС ВС Украины нанесли удар по производственным корпусам завода «Атлант Аэро», который расположен в Таганроге Ростовской области РФ. В результате попаданий на объекте наблюдалась серия громких взрывов и пожар.

«Атлант Аэро» занимается полным циклом проектирования, изготовления и испытания ударно-разведывательных БПЛА типа «Молния», а также составных частей для БПЛА «Орион» для оккупационных войск.

Поражение завода снизит объемы производства БПЛА и ослабит технические возможности оккупантов по проведению разведывательно-ударных операций с применением беспилотников», - говорится в сообщении.

«Каждая остановленная линия производства - это сотни дронов, которые не полетят по украинским городам, не убьют мирных людей, не разрушат дома», - отмечают в СБУ.

СБУ совместно с Силами безопасности и обороны продолжает эффективную работу по уменьшению военного потенциала РФ. «Хлопок» на предприятиях российского ВПК будет гореть и в дальнейшем.

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Знаковая дата
Знаковая дата Аббас Галлямов
Зачем Путин снова достал «Орешник»?
Зачем Путин снова достал «Орешник»? Петр Олещук
Процесс пошел
Процесс пошел Ирина Халип
Будет ли ответ?
Будет ли ответ? Леонид Невзлин