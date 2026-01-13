Удар по заводу по производству дронов в Таганроге: в СБУ раскрыли подробности
Это ослабит технические возможности оккупантов.
Подробности ракетного удара ВСУ по Таганрогу: что поражено?
СБУ совместно с ВМС ВС Украины нанесли удар по заводу по производству дронов в российском Таганроге.
Об этом сообщает пресс-центр СБУ.
Как отмечается, центр спецопераций «Альфа» СБУ совместно с подразделениями группировки сил и средств ВМС ВС Украины нанесли удар по производственным корпусам завода «Атлант Аэро», который расположен в Таганроге Ростовской области РФ. В результате попаданий на объекте наблюдалась серия громких взрывов и пожар.
«Атлант Аэро» занимается полным циклом проектирования, изготовления и испытания ударно-разведывательных БПЛА типа «Молния», а также составных частей для БПЛА «Орион» для оккупационных войск.
Поражение завода снизит объемы производства БПЛА и ослабит технические возможности оккупантов по проведению разведывательно-ударных операций с применением беспилотников», - говорится в сообщении.
«Каждая остановленная линия производства - это сотни дронов, которые не полетят по украинским городам, не убьют мирных людей, не разрушат дома», - отмечают в СБУ.
СБУ совместно с Силами безопасности и обороны продолжает эффективную работу по уменьшению военного потенциала РФ. «Хлопок» на предприятиях российского ВПК будет гореть и в дальнейшем.