Удар по заводу по производству дронов в Таганроге: в СБУ раскрыли подробности 13.01.2026, 13:53

2,044

Это ослабит технические возможности оккупантов.

Подробности ракетного удара ВСУ по Таганрогу: что поражено?

СБУ совместно с ВМС ВС Украины нанесли удар по заводу по производству дронов в российском Таганроге.

Об этом сообщает пресс-центр СБУ.

Как отмечается, центр спецопераций «Альфа» СБУ совместно с подразделениями группировки сил и средств ВМС ВС Украины нанесли удар по производственным корпусам завода «Атлант Аэро», который расположен в Таганроге Ростовской области РФ. В результате попаданий на объекте наблюдалась серия громких взрывов и пожар.

«Атлант Аэро» занимается полным циклом проектирования, изготовления и испытания ударно-разведывательных БПЛА типа «Молния», а также составных частей для БПЛА «Орион» для оккупационных войск.

Поражение завода снизит объемы производства БПЛА и ослабит технические возможности оккупантов по проведению разведывательно-ударных операций с применением беспилотников», - говорится в сообщении.

«Каждая остановленная линия производства - это сотни дронов, которые не полетят по украинским городам, не убьют мирных людей, не разрушат дома», - отмечают в СБУ.

СБУ совместно с Силами безопасности и обороны продолжает эффективную работу по уменьшению военного потенциала РФ. «Хлопок» на предприятиях российского ВПК будет гореть и в дальнейшем.

