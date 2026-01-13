В школьных столовых Минска нашли целый ряд проблем

В школьных столовых Минска нашли целый ряд проблем8
13.01.2026
Чем кормят белорусских детей.
В школах Минска выявили нарушения при организации питания учащихся. Проблемы обнаружили в ходе прокурорской проверки, проведённой совместно со специалистами Центра гигиены и эпидемиологии.
Как сообщили в службе информации прокуратуры, нарушения зафиксированы в учреждениях общего среднего образования Заводского района столицы. Проверяющие установили, что при раздаче пищи работники столовых не всегда соблюдали правила личной гигиены, а санитарно-техническое и торгово-технологическое оборудование своевременно не обновлялось.
Кроме того, были выявлены отклонения от утверждённых технологических карт при приготовлении блюд. Проверка также показала, что бракеражная комиссия формально подходила к оценке качества готовой еды.
В одной из школ обнаружили небезопасное хранение варёно-копчёных колбасных изделий. Продукцию изъяли из оборота и вернули производителю.
Отдельные замечания касались санитарного состояния помещений: нарушения выявили в уборке, мытье посуды и условиях хранения продуктов.
По итогам проверки директору Комбината школьного питания Минска было вынесено предписание об устранении нарушений санитарно-эпидемиологического законодательства. Все выявленные недостатки устранили. Два человека оштрафованы, ещё трое работников привлечены к материальной и дисциплинарной ответственности.