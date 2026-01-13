закрыть
13 января 2026, вторник, 15:11
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

В школьных столовых Минска нашли целый ряд проблем

8
  • 13.01.2026, 14:03
  • 2,186
В школьных столовых Минска нашли целый ряд проблем
иллюстративное фото

Чем кормят белорусских детей.

В школах Минска выявили нарушения при организации питания учащихся. Проблемы обнаружили в ходе прокурорской проверки, проведённой совместно со специалистами Центра гигиены и эпидемиологии.

Как сообщили в службе информации прокуратуры, нарушения зафиксированы в учреждениях общего среднего образования Заводского района столицы. Проверяющие установили, что при раздаче пищи работники столовых не всегда соблюдали правила личной гигиены, а санитарно-техническое и торгово-технологическое оборудование своевременно не обновлялось.

Кроме того, были выявлены отклонения от утверждённых технологических карт при приготовлении блюд. Проверка также показала, что бракеражная комиссия формально подходила к оценке качества готовой еды.

В одной из школ обнаружили небезопасное хранение варёно-копчёных колбасных изделий. Продукцию изъяли из оборота и вернули производителю.

Отдельные замечания касались санитарного состояния помещений: нарушения выявили в уборке, мытье посуды и условиях хранения продуктов.

По итогам проверки директору Комбината школьного питания Минска было вынесено предписание об устранении нарушений санитарно-эпидемиологического законодательства. Все выявленные недостатки устранили. Два человека оштрафованы, ещё трое работников привлечены к материальной и дисциплинарной ответственности.

Написать комментарий 8

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Знаковая дата
Знаковая дата Аббас Галлямов
Зачем Путин снова достал «Орешник»?
Зачем Путин снова достал «Орешник»? Петр Олещук
Процесс пошел
Процесс пошел Ирина Халип
Будет ли ответ?
Будет ли ответ? Леонид Невзлин