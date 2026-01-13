закрыть
13 января 2026, вторник, 15:11
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Путин исчез из публичного пространства и молчит

11
  • 13.01.2026, 14:13
  • 4,554
Путин исчез из публичного пространства и молчит

Как Трамп может поставить российского диктатора на место.

Трамп усиливает давление на Путина из-за захвата танкеров теневого флота и подготовки новых санкций. Путин исчез из публичного пространства, а российских ресурсов может не хватить даже на ведение войны в течение этого года.

Владимир Огрызко, бывший министр иностранных дел Украины, объяснил «24 Каналу», что ключевым вопросом остается готовность американского президента перевести свое давление в практическую плоскость.

Использует ли Трамп свои рычаги давления на Путина?

На вопрос о возможном похищении Путина Трамп не дал утвердительного ответа, но намекнул на другие способы поставить его на место.

Россия оказалась в унизительном положении, когда выражала благодарность Трампу за возможное освобождение двух задержанных моряков с танкера, забывая, что он при этом захватил сам танкер.

«Путин исчез из публичного пространства и молчит. Он появился лишь на какой-то процедуре в окружении ФСБ и детей для массовки, рассказывал абсолютный бред и выглядел подавленно. Я думаю, он размышляет над тем, что будет дальше, ведь нарратив о разделении сфер влияния между США на западе и Россией на востоке не срабатывает – это лишь пропагандистский трюк Москвы», – сказал Огрызко.

У Путина сейчас сложный период – ресурсы еще позволяют вести войну, но по всем прогнозам их может не хватить даже до конца этого года.

«Путин делает все возможное, чтобы не испортить последние связи с Трампом, ведь терпение американского президента, кажется, вот-вот лопнет после отказа Путина от всех его предложений. Трампу не остается ничего, кроме как бить по России адскими санкциями», – отметил Огрызко.

Написать комментарий 11

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Знаковая дата
Знаковая дата Аббас Галлямов
Зачем Путин снова достал «Орешник»?
Зачем Путин снова достал «Орешник»? Петр Олещук
Процесс пошел
Процесс пошел Ирина Халип
Будет ли ответ?
Будет ли ответ? Леонид Невзлин