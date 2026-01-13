Белорусскую медицину ждет нововведение
- 13.01.2026, 14:21
Оно затронет многих.
Министерство здравоохранения утвердило новые нормативы финансирования медико-социальной помощи на дому. Документ опубликован на Национальном правовом интернет-портале и начнёт действовать с 2026 года.
Речь идёт о суммах, которые государство готово ежемесячно выделять на поддержку людей с серьёзными ограничениями жизнедеятельности. Размер помощи напрямую зависит от состояния человека и степени утраты самостоятельности.
Самый высокий лимит предусмотрен для граждан с резко выраженными нарушениями — когда человек практически не способен к самообслуживанию, самостоятельному передвижению или ориентации в пространстве. Для этой категории установлен предел в 656 рублей в месяц, поскольку они нуждаются в постоянной и интенсивной помощи.
Для людей с выраженными ограничениями сразу по нескольким жизненным функциям — таким как самообслуживание, передвижение, общение или контроль поведения — максимальный размер поддержки составит 388 рублей. Как правило, речь идёт о комплексных нарушениях, приводящих к необходимости социальной компенсации.
Отдельно прописан норматив для граждан с психическими расстройствами, при которых серьёзно страдает способность контролировать своё поведение. В этом случае государство готово выделять до 535 рублей в месяц на организацию помощи.
Все указанные суммы относятся к оказанию медико-социальной поддержки вне стационаров — по месту жительства или временного пребывания человека.