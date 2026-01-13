закрыть
13 января 2026, вторник, 15:11
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Белорусскую медицину ждет нововведение

  • 13.01.2026, 14:21
  • 3,636
Белорусскую медицину ждет нововведение

Оно затронет многих.

Министерство здравоохранения утвердило новые нормативы финансирования медико-социальной помощи на дому. Документ опубликован на Национальном правовом интернет-портале и начнёт действовать с 2026 года.

Речь идёт о суммах, которые государство готово ежемесячно выделять на поддержку людей с серьёзными ограничениями жизнедеятельности. Размер помощи напрямую зависит от состояния человека и степени утраты самостоятельности.

Самый высокий лимит предусмотрен для граждан с резко выраженными нарушениями — когда человек практически не способен к самообслуживанию, самостоятельному передвижению или ориентации в пространстве. Для этой категории установлен предел в 656 рублей в месяц, поскольку они нуждаются в постоянной и интенсивной помощи.

Для людей с выраженными ограничениями сразу по нескольким жизненным функциям — таким как самообслуживание, передвижение, общение или контроль поведения — максимальный размер поддержки составит 388 рублей. Как правило, речь идёт о комплексных нарушениях, приводящих к необходимости социальной компенсации.

Отдельно прописан норматив для граждан с психическими расстройствами, при которых серьёзно страдает способность контролировать своё поведение. В этом случае государство готово выделять до 535 рублей в месяц на организацию помощи.

Все указанные суммы относятся к оказанию медико-социальной поддержки вне стационаров — по месту жительства или временного пребывания человека.

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Знаковая дата
Знаковая дата Аббас Галлямов
Зачем Путин снова достал «Орешник»?
Зачем Путин снова достал «Орешник»? Петр Олещук
Процесс пошел
Процесс пошел Ирина Халип
Будет ли ответ?
Будет ли ответ? Леонид Невзлин