Белорусскую медицину ждет нововведение 13.01.2026, 14:21

Оно затронет многих.

Министерство здравоохранения утвердило новые нормативы финансирования медико-социальной помощи на дому. Документ опубликован на Национальном правовом интернет-портале и начнёт действовать с 2026 года.

Речь идёт о суммах, которые государство готово ежемесячно выделять на поддержку людей с серьёзными ограничениями жизнедеятельности. Размер помощи напрямую зависит от состояния человека и степени утраты самостоятельности.

Самый высокий лимит предусмотрен для граждан с резко выраженными нарушениями — когда человек практически не способен к самообслуживанию, самостоятельному передвижению или ориентации в пространстве. Для этой категории установлен предел в 656 рублей в месяц, поскольку они нуждаются в постоянной и интенсивной помощи.

Для людей с выраженными ограничениями сразу по нескольким жизненным функциям — таким как самообслуживание, передвижение, общение или контроль поведения — максимальный размер поддержки составит 388 рублей. Как правило, речь идёт о комплексных нарушениях, приводящих к необходимости социальной компенсации.

Отдельно прописан норматив для граждан с психическими расстройствами, при которых серьёзно страдает способность контролировать своё поведение. В этом случае государство готово выделять до 535 рублей в месяц на организацию помощи.

Все указанные суммы относятся к оказанию медико-социальной поддержки вне стационаров — по месту жительства или временного пребывания человека.

