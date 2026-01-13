закрыть
13 января 2026, вторник, 15:11
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Иранские власти начали глушить спутниковый интернет Starlink Илона Маска

1
  • 13.01.2026, 14:26
Иранские власти начали глушить спутниковый интернет Starlink Илона Маска

Самые серьезные сбои наблюдаются, когда на улицы выходят массы демонстрантов.

Власти Ирана заблокировали в стране интернет, чтобы помешать выступающим против режима координировать свои действия и распространять информацию о жестоком подавлении протестов. Однако в стране продолжает частично работать спутниковый интернет Starlink компании SpaceX Илона Маска. Теперь режим пытается подавить и его.

Несмотря на запрет, Starlink продолжает работать, рассказали Reuters три находящихся в Иране человека, которые им пользуются. По словам одного из них, проживающего на западе страны, десятки его знакомых выходят в интернет через Starlink, а в приграничных населенных пунктах сервис в основном функционирует без сбоев. «Он нестабилен, но еще работает», – говорит Элп Токер, основатель группы по мониторингу интернета NetBlocks, который разговаривал с людьми в этом регионе.

В понедельник, по оценке NetBlocks, фиксированный и мобильный интернет в Иране работал на 1% от обычного уровня. И власти начали охоту также на Starlink, с помощью которого в мировую сеть попадают видеокадры с улиц иранских городов, где силовики пытаются жестоко подавить протесты, пишут СМИ. В прошедшие выходные власти начали искать и конфисковывать терминалы Starlink в западных районах Тегерана, рассказал The Wall Street Journal Амир Рашиди, директор по цифровым правам и безопасности в американской некоммерческой организации Miaan Group, выступающей против цензуры в Интернете.

По словам Рашиди, самые серьезные сбои наблюдаются в тех районах Тегерана, где проходят протесты, а также вечером, когда на улицы выходят массы демонстрантов: «Это радиоэлектронная война».

У Starlink нет лицензии на работу в Иране, но Маск ранее заявлял, что сервис там функционирует. В декабре 2022 года он писал в X, что число терминалов приближается к 100. После 12-дневной войны между Ираном и Израилем в июне 2025 года парламент законодательно запретил Starlink и ввел наказания за нарушения.

Тем не менее, «по сообщениям, в Иране работают десятки тысяч устройств Starlink», пишет Iran Wire, однако в конце прошлой недели «отключение затронуло и спутниковые соединения»: первоначально было нарушено около 30% трафика Starlink, и в течение нескольких часов этот показатель быстро вырос «до более чем 80%».

8 января власти практически полностью отключили интернет в стране, пострадало и спутниковое соединение. «Я анализирую доступ в Интернет уже 20 лет, но такого еще никогда в жизни не видел», – прокомментировал Рашиди из Miaan Group.

Журнал The Economist пообщался с некоторыми людьми, которые продолжают пользуются Starlink. «Связь нестабильная, — рассказал человек в Иране. – У некоторых она, похоже, по-прежнему есть, у других, в том числе у некоторых посольств, кажется, полностью вырублена».

Один способ помешать работе Starlink – глушить сигналы GPS, и власти Ирана этим занимаются, предполагает эксперт по радиоэлектронной борьбе (РЭБ) Том Уитингтон. Из-за этого терминалы Starlink не могут определить свое местоположение и найти находящиеся над ними спутники. SpaceX также устанавливает геоограничения для терминалов, не позволяя им работать в определенных местах (например, в России), поэтому глушение GPS может сбивать их с толку и таким образом, пояснил Уитингтон The Economist.

В соцсетях также активно обсуждается возможное использование Ираном российских средств РЭБ, которые могли быть поставлены в последние месяцы, отмечает Forbes, хотя подтверждений этому нет. Британский Channel 4 News описывает действия России, которая известна созданием радиопомех для нарушения спутниковых сигналов, как «технологическую гонку со Starlink».

По данным группы «Правозащитники Ирана», во время антиправительственных выступлений, спровоцированных экономическими трудностями и падением курса риала до рекордных минимумов, было убито более 500 человек. Другая правозащитная организация, Hengaw Organization for Human Rights, в воскресенье распространила видеозапись, где видно большое количество тел в морге на юге Тегерана.

Пытаясь лишить свободного доступа в интернет около 90 млн жителей, власти Ирана действуют так же, как дружественные им российские. Под блокировку не попадают сайты из «белого списка», в который включены госорганы, госСМИ и лояльные режиму публикации. В воскресенье правительство заявило, что иранцам стоит полагаться на новости агентства Mehr, связанного со службами безопасности.

Президент США Дональд Трамп в тот же день сообщил, что планирует обсудить с Маском восстановление интернета в Иране, не упомянув при этом Starlink.

Написать комментарий 1

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Знаковая дата
Знаковая дата Аббас Галлямов
Зачем Путин снова достал «Орешник»?
Зачем Путин снова достал «Орешник»? Петр Олещук
Процесс пошел
Процесс пошел Ирина Халип
Будет ли ответ?
Будет ли ответ? Леонид Невзлин