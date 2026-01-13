Иранские власти начали глушить спутниковый интернет Starlink Илона Маска 1 13.01.2026, 14:26

Самые серьезные сбои наблюдаются, когда на улицы выходят массы демонстрантов.

Власти Ирана заблокировали в стране интернет, чтобы помешать выступающим против режима координировать свои действия и распространять информацию о жестоком подавлении протестов. Однако в стране продолжает частично работать спутниковый интернет Starlink компании SpaceX Илона Маска. Теперь режим пытается подавить и его.

Несмотря на запрет, Starlink продолжает работать, рассказали Reuters три находящихся в Иране человека, которые им пользуются. По словам одного из них, проживающего на западе страны, десятки его знакомых выходят в интернет через Starlink, а в приграничных населенных пунктах сервис в основном функционирует без сбоев. «Он нестабилен, но еще работает», – говорит Элп Токер, основатель группы по мониторингу интернета NetBlocks, который разговаривал с людьми в этом регионе.

В понедельник, по оценке NetBlocks, фиксированный и мобильный интернет в Иране работал на 1% от обычного уровня. И власти начали охоту также на Starlink, с помощью которого в мировую сеть попадают видеокадры с улиц иранских городов, где силовики пытаются жестоко подавить протесты, пишут СМИ. В прошедшие выходные власти начали искать и конфисковывать терминалы Starlink в западных районах Тегерана, рассказал The Wall Street Journal Амир Рашиди, директор по цифровым правам и безопасности в американской некоммерческой организации Miaan Group, выступающей против цензуры в Интернете.

По словам Рашиди, самые серьезные сбои наблюдаются в тех районах Тегерана, где проходят протесты, а также вечером, когда на улицы выходят массы демонстрантов: «Это радиоэлектронная война».

У Starlink нет лицензии на работу в Иране, но Маск ранее заявлял, что сервис там функционирует. В декабре 2022 года он писал в X, что число терминалов приближается к 100. После 12-дневной войны между Ираном и Израилем в июне 2025 года парламент законодательно запретил Starlink и ввел наказания за нарушения.

Тем не менее, «по сообщениям, в Иране работают десятки тысяч устройств Starlink», пишет Iran Wire, однако в конце прошлой недели «отключение затронуло и спутниковые соединения»: первоначально было нарушено около 30% трафика Starlink, и в течение нескольких часов этот показатель быстро вырос «до более чем 80%».

8 января власти практически полностью отключили интернет в стране, пострадало и спутниковое соединение. «Я анализирую доступ в Интернет уже 20 лет, но такого еще никогда в жизни не видел», – прокомментировал Рашиди из Miaan Group.

Журнал The Economist пообщался с некоторыми людьми, которые продолжают пользуются Starlink. «Связь нестабильная, — рассказал человек в Иране. – У некоторых она, похоже, по-прежнему есть, у других, в том числе у некоторых посольств, кажется, полностью вырублена».

Один способ помешать работе Starlink – глушить сигналы GPS, и власти Ирана этим занимаются, предполагает эксперт по радиоэлектронной борьбе (РЭБ) Том Уитингтон. Из-за этого терминалы Starlink не могут определить свое местоположение и найти находящиеся над ними спутники. SpaceX также устанавливает геоограничения для терминалов, не позволяя им работать в определенных местах (например, в России), поэтому глушение GPS может сбивать их с толку и таким образом, пояснил Уитингтон The Economist.

В соцсетях также активно обсуждается возможное использование Ираном российских средств РЭБ, которые могли быть поставлены в последние месяцы, отмечает Forbes, хотя подтверждений этому нет. Британский Channel 4 News описывает действия России, которая известна созданием радиопомех для нарушения спутниковых сигналов, как «технологическую гонку со Starlink».

По данным группы «Правозащитники Ирана», во время антиправительственных выступлений, спровоцированных экономическими трудностями и падением курса риала до рекордных минимумов, было убито более 500 человек. Другая правозащитная организация, Hengaw Organization for Human Rights, в воскресенье распространила видеозапись, где видно большое количество тел в морге на юге Тегерана.

Пытаясь лишить свободного доступа в интернет около 90 млн жителей, власти Ирана действуют так же, как дружественные им российские. Под блокировку не попадают сайты из «белого списка», в который включены госорганы, госСМИ и лояльные режиму публикации. В воскресенье правительство заявило, что иранцам стоит полагаться на новости агентства Mehr, связанного со службами безопасности.

Президент США Дональд Трамп в тот же день сообщил, что планирует обсудить с Маском восстановление интернета в Иране, не упомянув при этом Starlink.

