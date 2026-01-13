закрыть
Белорусов ждут морозы до −30°С

  • 13.01.2026, 14:34
  • 2,288
Белорусов ждут морозы до −30°С

В стране продлен желтый уровень опасности.

Жёлтый уровень опасности из-за гололедицы объявлен на 14 января. Соответствующее предупреждение распространил Белгидромет.

Как уточняет телеграм-канал «Метеовайб», в среду Беларусь окажется под влиянием слабого антициклона с центром возле восточных границ страны. «Местами ожидаются туманы, изморозь и небольшой снег. К вечеру на юго-западе под воздействием тёплого фронта циклона со Скандинавии прогнозируются снег и слабая метель. На дорогах возможна гололедица. Ветер юго-восточный: слабый, по западу — умеренный», — сообщают синоптики.

По данным pogoda.by, днём 14 января температура воздуха составит −10…−16 °C, в западных регионах — от −7 до −9 °C.

15 января синоптики обещают облачную погоду с прояснениями. На юго-западе страны ожидается снег, днём возможен мокрый снег. В ночное время по Брестской области местами прогнозируются сильные снегопады. На отдельных участках дорог сохранится гололедица. Минимальная температура ночью составит от −8 °C на юго-западе до −24 °C на востоке, а при прояснениях местами опустится до −30 °C. Днём столбик термометра поднимется до −2 °C на юго-западе и −18 °C на востоке.

