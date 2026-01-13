ВСУ сорвали план России выйти к Одессе

ВСУ сорвали план России выйти к Одессе1
Главком Сырский рассказал детали.
Прошлый год стал серьезным испытанием для Украины, поскольку Россия стремилась завершить войну на своих условиях - путем военного разгрома.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Главнокомандующего ВСУ Александра Сырского.
По его словам, противник пытался захватить остальные территории Донецкой, Луганской и Запорожской областей, правобережье Херсонщины, а также планировал выйти к Одессе, чтобы полностью отрезать Украину от Черного моря.
«Мы не допустили критических прорывов противника, сорвали его планы, многократно заставляли откладывать сроки спланированных операций», - заявил Сирский.
Главнокомандующий подчеркнул, что украинские воины работали на пределе возможностей и наносили российской армии максимальные потери. В течение года численность сил противника была сокращена более чем на 418 тысяч человек убитыми и ранеными.
«Этот год доказал: мы способны системно истощать врага и ощутимо уменьшать его потенциал. Силы обороны не дали агрессору реализовать его планы, сохранили стратегические позиции и подготовили основу для дальнейших действий», - отметил главком.