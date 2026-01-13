Британская семья отправилась с детьми в восьмилетнее кругосветное плавание 13.01.2026, 14:51

иллюстративное фото

Младшие провели большую часть жизни босиком или в шлепанцах.

Семья Вуд из Брайтона в 2017 году радикально изменила свою жизнь — продала автомобиль, закрыла семейный бизнес, сдала дом в аренду и забрала детей из школы, чтобы отправиться в кругосветное путешествие под парусом. Иренка и Алан Вуд вместе с детьми — Роуэном, Даррохом и Юэном — провели восемь лет в море, посетив около 40 стран.

Путешествие началось в Греции на 53-футовой парусной яхте Amel Super Maramu, получившей имя Mothership Adrift. Дети обучались на яхте, а уроки сочетались с реальной практикой: навигацией, дайвингом, рыбалкой, наблюдением за дикой природой и знакомством с культурами разных стран — от Галапагосов и Борнео до Карибов и островов Тихого океана.

За годы плавания семья столкнулась с пандемией, поломками судна, циклонами и даже вооруженной угрозой в Красном море. Несмотря на это, родители считают опыт бесценным. Дети видели редких животных, участвовали в спасении морских обитателей, проходили экзамены дистанционно и большую часть жизни провели босиком — на палубе или на тропических берегах.

Свой путь Вуды документировали на YouTube-канале, который собрал десятки тысяч подписчиков. По их словам, морское сообщество стало для них «деревней в океане», где всегда можно найти поддержку.

Вернувшись в Европу, семья завершила кругосветку переходом из Суэцкого канала на Крит. Сейчас яхта стоит в Греции, а Вуды готовятся выпустить книгу о своем путешествии и сняться в документальном сериале Amazon Prime. Несмотря на возвращение на сушу, они признаются, что жизнь, полная ветра и новых горизонтов, навсегда изменила их представление о свободе и воспитании детей.

