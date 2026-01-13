закрыть
В России возникла нехватка вертолетов и самолетов для спасения людей в чрезвычайных ситуациях

  • 13.01.2026, 14:59
В России возникла нехватка вертолетов и самолетов для спасения людей в чрезвычайных ситуациях
иллюстративное фото

Это касается разных регионов.

Поисково-спасательные службы в российских регионах столкнулись с нехваткой вертолетов Ми-8 и самолетов Ан-26 для помощи людям при чрезвычайных ситуациях и катастрофах. Дефицит авиатехники зафиксирован в 31 из 111 утвержденных Росавиацией пунктах дежурства спасателей, пишут «Известия».

В частности, по данным издания, вертолетов и самолетов не хватает в Воронеже, Калининграде, Екатеринбурге, Новосибирске, Чите, Казани, Южно-Сахалинске, Комсомольске-на-Амуре, Ростове-на-Дону, Нижнем Новгороде, Абакане и ряде других городов.

Отряды спасателей круглосуточно дежурят на специальных аэродромах и в течение получаса обязаны вылететь на место чрезвычайной ситуации, говорит главный редактор портала «Авиа.ру» Роман Гусаров. Они также работают в интересах Роскосмоса: ищут спускаемые аппараты, первыми прибывают на место приземления космонавтов или спасают их в случае нештатной посадки, добавил эксперт. При этом спасательные службы арендуют технику у авиакомпаний по установленным государством тарифам. Однако из-за того, что последние все меньше устраивают владельцев техники, в 2025 году как минимум в 13 регионах долгосрочные контракты аренды на общую сумму в 3 млрд руб. остались не заключены, отмечают «Известия».

По словам источников издания в отрасли, слишком низкие тарифы не позволяют авиапредприятиям поддерживать техническое состояние вертолетов и самолетов и их летную годность, что сказывается на безопасности полетов. В Ассоциации вертолетной индустрии (АВИ) заявили, что вопрос о низких тарифах неоднократно обсуждался в Росавиации. В ведомстве сообщили, что ставки в 2026 году были проиндексированы на 13–28% в зависимости от локации.

«Готовы пересматривать и эти предложения, но операторам необходимо предоставить калькуляцию затрат — далеко не все претенденты на это идут. Консультации продолжаются», — сказал представитель Росавиации.

Согласно расчетам компании Gelix Airlines, чтобы сделать работу рентабельной, необходимо поднять тарифы на 75%. В текущие бюджеты сложно вписаться даже на не требующих больших расходов вертолетах Ми-8Т, которым, как правило, 30–40 лет, уточнил гендиректор АО «Авиакомпания Конверс Авиа» Дмитрий Желязков.

Если ситуация не изменится и тарифы не приблизятся к экономически обоснованным, то количество пробелов в поисково-спасательном обеспечении территорий России может увеличиться в 2026 году в 1,5–2 раза, предупредил источник «Известий» в одной из авиакомпаний.

Поисковые заботы: в России не хватает вертолетов для авиаслужб спасения

Отказ частных перевозчиков от предоставления своей техники может помешать оказанию помощи жертвам катастроф

