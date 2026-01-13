закрыть
Кот из Беларуси вошел в тройку самых красивых в мире

4
  • 13.01.2026, 15:04
  • 4,434
Кот из Беларуси вошел в тройку самых красивых в мире

Ему 5,5 лет.

Британский короткошерстный кот Moki TarLen Luxury занял третье место в мировом рейтинге WCF Best Cat 2025, набрав 18 217 баллов. Его опередили шотландский вислоухий кот из Таиланда с результатом 18 576 баллов и абиссинский кот из России, ставший лидером рейтинга с 19 726 баллами, сообщает «Белсат».

Согласно данным, опубликованным на официальном сайте федерации, коту 5,5 лет. Он представляет белорусский клуб Mister Kot.

Всего в рейтинге WCF за 2025 год представлены почти 1,5 тысячи котов и кошек из разных стран. Итоговые позиции формируются на основе результатов международных выставок под эгидой федерации и суммарного количества баллов, набранных животными в течение года.

World Cat Federation была основана в 1988 году в Рио-де-Жанейро. Сегодня в ее состав входят более 540 фелинологических клубов по всему миру, а выставки WCF считаются одними из наиболее престижных в международном кошачьем сообществе.

