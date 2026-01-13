закрыть
13 января 2026, вторник, 15:59
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Под Бобруйском косуля погрелась в кабине трактора

3
  • 13.01.2026, 15:18
  • 2,612
Под Бобруйском косуля погрелась в кабине трактора

Фотофакт.

Необычная встреча произошла на днях у работников Любоничского лесничества в Могилёвской области. Во время расчистки дорог после сильных снегопадов возле посёлка Крапивка Бобруйского района из леса к людям вышла косуля. Обычно осторожное и пугливое животное на удивление смело подошло к людям и даже согласилось на фотосессию — прямо в кабине трактора.

«Сразу стало понятно, что зверь голодный. Покормили хлебушком. И оказалось, что косуля даже не против погреться в кабине», — рассказали лесничие районной газете «Кiравец». В подтверждение они опубликовали снимки: на фото косуля уютно устроилась в кабине рабочего трактора «Беларус».

Написать комментарий 3

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Знаковая дата
Знаковая дата Аббас Галлямов
Зачем Путин снова достал «Орешник»?
Зачем Путин снова достал «Орешник»? Петр Олещук
Процесс пошел
Процесс пошел Ирина Халип
Будет ли ответ?
Будет ли ответ? Леонид Невзлин