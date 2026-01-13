Под Бобруйском косуля погрелась в кабине трактора

Под Бобруйском косуля погрелась в кабине трактора3
- 13.01.2026, 15:18
- 2,612
Фотофакт.
Необычная встреча произошла на днях у работников Любоничского лесничества в Могилёвской области. Во время расчистки дорог после сильных снегопадов возле посёлка Крапивка Бобруйского района из леса к людям вышла косуля. Обычно осторожное и пугливое животное на удивление смело подошло к людям и даже согласилось на фотосессию — прямо в кабине трактора.
«Сразу стало понятно, что зверь голодный. Покормили хлебушком. И оказалось, что косуля даже не против погреться в кабине», — рассказали лесничие районной газете «Кiравец». В подтверждение они опубликовали снимки: на фото косуля уютно устроилась в кабине рабочего трактора «Беларус».