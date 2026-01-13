закрыть
Венгрия объявила выборы, на которых Орбан может лишиться власти

  • 13.01.2026, 15:26
  • 1,502
Венгрия объявила выборы, на которых Орбан может лишиться власти

Осталось три месяца.

Парламентские выборы в Венгрии пройдут 12 апреля, объявил президент страны Тамаш Шуйок (его цитирует Bloomberg). У партии Виктора Орбана, правящей почти 16 лет, осталось три месяца на то, чтобы переломить ход предвыборной кампании, по итогам которой она может оказаться в оппозиции.

Партия Орбана «Фидес», находящаяся у власти уже четыре парламентских срока, в большинстве опросов отстает от партии «Тиса» (Партия уважения и свободы), созданной выходцем из «Фидес» Петером Мадьяром. За «Тиса», согласно сводному результату опросов, который рассчитывает Politico, по данным на 20 декабря были готовы голосовать 49% избирателей, тогда как за партию Орбана – 37%. Разрыв между ними в 10-12 процентных пунктов сохраняется с начала прошлого лета. Остальные партии, по опросам, набирают 5% и менее.

После длительного правления Орбана, которому уже исполнилось 62 года, венгры недовольны экономической стагнацией, ростом стоимости жизни, повсеместной коррупцией. В Евросоюзе Орбан давно превратился в enfant terrible, который у себя в стране пытается поставить под контроль СМИ и судебную систему (за что ЕС лишил Венгрию части средств из общего бюджета), а на международной арене сохраняет дружеские отношения с Владимиром Путиным, отказывается прекращать закупки российских нефти и газа, мешает помогать Украине.

44-летний Мадьяр смог объединить бόльшую часть оппозиции и бывших избирателей «Фидес», недовольных ухудшением своего материального положения и ухудшающимися перспективами.

Орбан и поддерживающие его российские власти обвиняют Мадьяра и якобы стоящую за ним Еврокомиссию в заговоре. В августе Службы внешней разведки России (СВР) заявила, что ЕК и ее председатель Урсула фон дер Ляйен «всерьез изучают сценарии смены «режима в Будапеште». «Основным кандидатом на пост главы правительства видится лояльный глобалистским элитам… П. Мадьяр», на чью поддержку «уже мобилизованы значительные материальные, административные, медийные и лоббистские ресурсы», утверждала СВР.

«Фидес» официально планирует объявить своего кандидата на пост премьер-министра 20 февраля, хотя Орбан неоднократно заявлял, что считает свою кандидатуру наилучшим вариантом.

Bloomberg также сообщал в декабре со ссылкой на знакомого с ситуацией человека, что Орбан размышляет над идеей стать президентом и переписать законы, чтобы превратить Венгрию из парламентской республики в президентскую. 5 января, однако, премьер-министр заявил, что нынешняя политическая система «останется надолго».

