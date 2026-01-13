закрыть
Ученые предлагают рассчитать свою вероятную продолжительность жизни

  • 13.01.2026, 15:44
Зачем задавать эти вопросы кукушке?

Вместо этого можно изучить проект от World Data Lab («Лаборатория мировых данных»): сайт позволяет познакомиться со статистикой, показывающей, какое число землян моложе вас, а какое — старше, пишет «Нож».

Создатели интерактивной платформы предлагают людям ввести свою дату рождения и посмотреть на свое место в мире с позиции глобальной демографии. Так, любой желающий может узнать, сколько лет в среднем живут граждане его страны, а также сравнить показатель с общемировым.

«Представьте, что сегодня вы живете в другой стране и продолжительность вашей жизни соответствует другой эпохе. Сколько, предположительно, вы проживете?» — интригуют пользователей авторы проекта.

Команда World Data Lab собирает и визуализирует данные, полученные от национальных статистических служб, а также от организаций World Bank, UN Population Division и других источников.

Проверить продолжительность жизни можно здесь

