Лидеры Евросоюза поддержали протестующих в Иране 13.01.2026, 15:52

Урсула фон дер Ляйен

Новые санкции против иранского режима будут очень быстро.

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что ЕС планирует быстро предложить новые санкции в связи с репрессиями против протестующих в Иране.

Об этом она написала в соцсети Х.

Глава Еврокомиссии подчеркнула, что рост числа жертв в Иране является ужасным. Она осудила чрезмерное применение силы против протестующих и постоянное ограничение их свободы.

«В тесном сотрудничестве с высоким представителем ЕС по вопросам внешней политики и политики безопасности Каей Каллас будут быстро предложены дополнительные санкции в отношении лиц, ответственных за репрессии. Мы поддерживаем народ Ирана, который мужественно борется за свою свободу», – написала фон дер Ляйен.

Канцлер Германии Фридрих Мерц сообщил 13 января, что в связи с насилием против протестующих в Иране ЕС разрабатывает новые санкции против Тегерана.

Накануне глава европейской дипломатии Кая Каллас заявила, что ЕС может ввести новые санкции против Ирана после жесткого подавления там антиправительственных протестов.

