закрыть
13 января 2026, вторник, 16:00
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Лидеры Евросоюза поддержали протестующих в Иране

  • 13.01.2026, 15:52
Лидеры Евросоюза поддержали протестующих в Иране
Урсула фон дер Ляйен

Новые санкции против иранского режима будут очень быстро.

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что ЕС планирует быстро предложить новые санкции в связи с репрессиями против протестующих в Иране.

Об этом она написала в соцсети Х.

Глава Еврокомиссии подчеркнула, что рост числа жертв в Иране является ужасным. Она осудила чрезмерное применение силы против протестующих и постоянное ограничение их свободы.

«В тесном сотрудничестве с высоким представителем ЕС по вопросам внешней политики и политики безопасности Каей Каллас будут быстро предложены дополнительные санкции в отношении лиц, ответственных за репрессии. Мы поддерживаем народ Ирана, который мужественно борется за свою свободу», – написала фон дер Ляйен.

Канцлер Германии Фридрих Мерц сообщил 13 января, что в связи с насилием против протестующих в Иране ЕС разрабатывает новые санкции против Тегерана.

Накануне глава европейской дипломатии Кая Каллас заявила, что ЕС может ввести новые санкции против Ирана после жесткого подавления там антиправительственных протестов.

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Знаковая дата
Знаковая дата Аббас Галлямов
Зачем Путин снова достал «Орешник»?
Зачем Путин снова достал «Орешник»? Петр Олещук
Процесс пошел
Процесс пошел Ирина Халип
Будет ли ответ?
Будет ли ответ? Леонид Невзлин