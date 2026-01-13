Верховная Рада уволила Малюка с должности главы СБУ 13.01.2026, 16:12

5,304

Василий Малюк

И утвердила другие важные отставки.

Верховная Рада Украины уволила Василия Малюка с должности руководителя Службы безопасности Украины, сообщил нардеп Ярослав Железняк.

«За» проголосовали 235 депутатов. Это последняя отставка на вторник, 13 января, отметил нардеп.

Ранее Верховная Рада уволила Михаила Федорова с должности главы Минцифры и вице-премьер-министра, а также Дениса Шмыгаля с должности главы Минобороны.

13 января Комитет Верховной Рады по вопросам обороны со второй попытки поддержал увольнение Василия Малюка. 12 января состоялось первое голосование комитета Рады по увольнению Малюка, на котором не поддержали предложение президента.

9 января спикер Верховной Рады Руслан Стефанчук сообщил о поступлении документа об увольнении Малюка в Раду.

5 января президент Украины Владимир Зеленский встретился с Василием Малюком и заявил, что тот увольняется с должности главы СБУ.

Затем Малюк подтвердил, что уходит с должности, но заявил, что остается в системе СБУ реализовывать «асимметричные спецоперации мирового уровня», которые и в дальнейшем будут наносить России максимальный вред.

В тот же день президент Зеленский подписал указ, которым назначил начальника Центра специальных операций А Службы безопасности Украины Евгения Хмару временно исполняющим обязанности председателя СБУ.

