В Беларуси объявят дни трезвости

19
  • 13.01.2026, 16:17
  • 8,614
Названы первые даты.

В Беларуси начали объявлять дни трезвости на 2026 год. Первым дни трезвости на весь год утвердил Круглянский район Могилевской области. Соответствующее решение Круглянского райисполкома опубликовал Национальный правовой интернет-портал.

Так, на территории района в течение года будут ограничивать время продажи алкоголя. Дни трезвости в регионе объявят 7 февраля, 13 июня и 1 сентября. В эти дни алкогольные напитки не будут продавать с 00.00 до 24.00 часов, за исключением розничной торговли в объектах общественного питания.

В райисполкоме подчеркнули, что дни трезвости вводятся в связи с проведением мероприятий, которые направлены на пропаганду здорового образа жизни и профилактику пьянства и алкоголизма.

Решение вступило в силу.

