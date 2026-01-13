закрыть
Британский спецназ готовится захватывать танкеры российского «теневого флота»

5
  • 13.01.2026, 16:35
  • 5,578
Британский спецназ готовится захватывать танкеры российского «теневого флота»

Лондон нашел юридическое основание для таких операций.

Великобритания рассматривает возможность проведения операций по захвату судов так называемого «теневого флота» России с целью усиления экономического давления на Москву, пишет Daily Express (перевод — сайт Charter97.org).

По данным издания, ключевую роль в возможных рейдах может сыграть элитное подразделение Королевского флота — Особая лодочная служба (SBS), аналог британского Особая воздушная служба (SAS) на море. Бойцы SBS обучены штурму судов с воздуха, в том числе спуску на палубу с вертолетов, захвату экипажей и контролю над объектами в открытом море.

Источник в сфере обороны заявил, что в правительстве разрабатываются варианты морских задержаний: «Если вы хотите усилить экономическое давление на Россию, то логичный шаг — это штурм нелегальных нефтяных танкеров». Речь идет о сотнях судов, перевозящих нефть в обход санкций и часто действующих под поддельными или несуществующими флагами.

Британские власти, как утверждается, нашли юридическое основание для таких операций в рамках Закона о санкциях и борьбе с отмыванием денег. Согласно ему, суда, признанные «судами с неопределенным правовым статусом», могут быть задержаны и досмотрены.

Пока нет подтверждений, что британские военные уже участвовали в захвате российских танкеров. Однако ранее Лондон оказывал поддержку США при операции по (задержанию танкера «Маринера» https://charter97.org/ru/news/2026/1/12/669664/), перевозившего нефть для России, Ирана и Венесуэлы. В той операции использовались британские разведывательные самолеты и корабли поддержки.

На фоне этих сообщений напряженность усилилась и на дипломатическом уровне. Москва резко отреагировала на заявления министра обороны Великобритании Джона Хили о необходимости привлечения Путина к ответственности за военные преступления.

Эксперты отмечают, что возможные рейды против «теневого флота» могут стать частью более широкой совместной стратегии стран НАТО, включая США и североевропейских союзников, направленной на ужесточение контроля за обходом санкций и морскими поставками российской нефти.

