Российский турист упал со стены форта под Гродно
- 13.01.2026, 17:31
Туристу не повезло, когда тот захотел сделать фото.
Турист из России упал со стены форта под Гродно, когда делал фотографии. Подробности приводит пресс-служба УВД Гродненского облисполкома.
Пострадавшего заметил проезжавший неподалеку водитель. Он позвонил в милицию.
Мужчина сообщил, что по дороге на Августовский канал вблизи туристического объекта обнаружил травмированного человека.
На место незамедлительно прибыл участковый инспектор милиции. Он оказал помощь и выяснил детали случившегося.
Пострадавшим оказался 62-летний гражданин России, который приехал в Гродно с супругой. Однако поехать посмотреть на форт возле областного центра он решил один.
Туристу не повезло, когда тот захотел сделать фото. Возможно, селфи. Мужчина не удержал равновесие и упал в момент съемки. Ударившись головой и правой частью тела о бетонные блоки, он потерял сознание на некоторое время.
Когда пострадавший очнулся, то решил выйти к дороге. Там ему повезло остановить проезжавшую мимо машину. Мужчина попросил водителя вызвать подмогу и собрать вещи. Автомобилист позвонил в РОВД.