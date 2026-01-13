Российский турист упал со стены форта под Гродно 14 13.01.2026, 17:31

Туристу не повезло, когда тот захотел сделать фото.

Турист из России упал со стены форта под Гродно, когда делал фотографии. Подробности приводит пресс-служба УВД Гродненского облисполкома.

Пострадавшего заметил проезжавший неподалеку водитель. Он позвонил в милицию.

Мужчина сообщил, что по дороге на Августовский канал вблизи туристического объекта обнаружил травмированного человека.

На место незамедлительно прибыл участковый инспектор милиции. Он оказал помощь и выяснил детали случившегося.

Пострадавшим оказался 62-летний гражданин России, который приехал в Гродно с супругой. Однако поехать посмотреть на форт возле областного центра он решил один.

Туристу не повезло, когда тот захотел сделать фото. Возможно, селфи. Мужчина не удержал равновесие и упал в момент съемки. Ударившись головой и правой частью тела о бетонные блоки, он потерял сознание на некоторое время.

Когда пострадавший очнулся, то решил выйти к дороге. Там ему повезло остановить проезжавшую мимо машину. Мужчина попросил водителя вызвать подмогу и собрать вещи. Автомобилист позвонил в РОВД.

