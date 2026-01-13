В Черном море дроны атаковали сразу три нефтяных танкера

В Черном море дроны атаковали сразу три нефтяных танкера2
- 13.01.2026, 17:36
- 5,100
Атака произошла у побережья России.
Нефтяные танкеры были атакованы во вторник, 13 января, вблизи черноморского погрузочного терминала Каспийского трубопроводного консорциума (КТК).
Агентство Bloomberg со ссылкой на анонимный источник сообщает, что атакованы были два нефтяных танкера, Delta Harmony и Matilda
По словам собеседника агентства, судна должны были загрузить нефть из Казахстана на морском причале КТК. Перед атакой Delta Harmony и Matilda отошли от объекта, ожидая, когда дойдет их очередь получить груз.
Атаки могут еще больше нарушить загрузку на КТК — главном канале экспорта казахстанской нефти, который уже значительно сократился из-за непогоды и повреждения причала в результате удара БпЛА в ноябре 2025 года, отмечает Bloomberg.
В свою очередь агентство Reuters сообщает об атаках на три танкера.