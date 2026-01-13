ГАИ показала массовое ДТП с тремя авто и грузовиком на МКАД

ГАИ показала массовое ДТП с тремя авто и грузовиком на МКАД1
Видеофакт.
ГАИ показала видео массового ДТП с тремя авто и грузовиком на МКАД в Минске. Подробности озвучили в УГАИ ГУВД Мингорисполкома.
«Нарушение правил маневрирования привело к ДТП на МКАД», - отметили в ГАИ.
Согласно предварительным данным, во вторник, 13 января, 63-летний водитель, находившийся за рулем автомобиля Suzuki, ехал по внутреннему кольцу МКАД. В районе 28 километра в момент перестроения он не убедился в безопасности маневра и спровоцировал столкновение с грузовиком KAMAZ.