ГАИ показала массовое ДТП с тремя авто и грузовиком на МКАД

1
  • 13.01.2026, 17:41
  • 5,348
Видеофакт.

ГАИ показала видео массового ДТП с тремя авто и грузовиком на МКАД в Минске. Подробности озвучили в УГАИ ГУВД Мингорисполкома.

«Нарушение правил маневрирования привело к ДТП на МКАД», - отметили в ГАИ.

Согласно предварительным данным, во вторник, 13 января, 63-летний водитель, находившийся за рулем автомобиля Suzuki, ехал по внутреннему кольцу МКАД. В районе 28 километра в момент перестроения он не убедился в безопасности маневра и спровоцировал столкновение с грузовиком KAMAZ.

