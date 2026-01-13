ГАИ показала массовое ДТП с тремя авто и грузовиком на МКАД 1 13.01.2026, 17:41

5,348

Видеофакт.

ГАИ показала видео массового ДТП с тремя авто и грузовиком на МКАД в Минске. Подробности озвучили в УГАИ ГУВД Мингорисполкома.

«Нарушение правил маневрирования привело к ДТП на МКАД», - отметили в ГАИ.

Согласно предварительным данным, во вторник, 13 января, 63-летний водитель, находившийся за рулем автомобиля Suzuki, ехал по внутреннему кольцу МКАД. В районе 28 километра в момент перестроения он не убедился в безопасности маневра и спровоцировал столкновение с грузовиком KAMAZ.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com