Появились подробности плана принца Пехлеви по смене режима в Иране 6 13.01.2026, 17:44

4,144

Реза Пехлеви

Ключ к изменениям — внутреннее давление.

Сын последнего шаха Ирана Реза Пехлеви, живущий в изгнании с 1979 года, представил собственное видение того, как может быть свергнут режим верховного лидера аятоллы Али Хаменеи и каким станет будущее страны после Исламской Республики. Он рассказал о «дорожной карте» перехода Ирана к светской демократии, пишет POLITICO (перевод — сайт Charter97.org).

Пехлеви покинул Иран во время исламской революции и с тех пор не возвращался, однако его имя вновь звучит на улицах страны. На фоне массовых антиправительственных протестов, охвативших более 100 городов, часть демонстрантов скандирует лозунги в поддержку «шаха». Даже критики монархии признают, что Пехлеви — одна из немногих фигур с достаточной узнаваемостью для возможного переходного периода.

По словам Пехлеви, ключ к изменениям — внутреннее давление: массовые протесты, экономические забастовки и раскол в элитах. Он подчеркивает, что не поддерживает внешнюю военную интервенцию, а призывает Запад помогать иранцам технически и финансово, в том числе через поддержку доступа к интернету, например, с помощью Starlink.

Особую роль Пехлеви отводит дезертирам из силовых структур, включая Корпус стражей исламской революции. Он предлагает амнистию тем, кто откажется поддерживать режим и поможет мирному переходу. По его словам, через специальный защищенный портал уже зарегистрировались «десятки тысяч» потенциальных перебежчиков, хотя эти данные еще проверяются.

Пехлеви считает, что после падения режима необходимо быстро сформировать временное правительство и провести конституционную конференцию. Новое устройство страны должно быть утверждено на референдуме. Сам он утверждает, что не стремится автоматически восстановить монархию: выбор между республикой и монархией, по его словам, должны сделать сами иранцы.

Среди ключевых принципов будущего Ирана Пехлеви называет территориальную целостность, отделение религии от государства и полное соблюдение прав человека, включая равенство независимо от пола, вероисповедания и сексуальной ориентации.

Эксперты отмечают, что режим в Тегеране ослаблен, но далеко не обречен, а оппозиция остается разрозненной. Тем не менее, на фоне отсутствия других общенациональных лидеров, именно Реза Пехлеви все чаще рассматривается как возможная фигура переходного периода.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com