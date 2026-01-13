закрыть
Швеция и Финляндия предлагают сильный удар по российским танкерам

  • 13.01.2026, 18:14
  • 4,148
Европейские порты закроют для судов, перевозящих российскую нефть, газ и уголь?

Евросоюз работает над 20-м пакетом санкций против России, который планируют приурочить к четвертой годовщине начала полномасштабного вторжения в Украину — 24 февраля. Об этом сообщает Euractiv со ссылкой на дипломатические источники.

Одной из ключевых инициатив стало предложение Финляндии и Швеции полностью закрыть для российских энергоносителей европейскую портовую инфраструктуру. Речь идёт о запрете любого обслуживания судов, перевозящих российскую нефть, газ или уголь — от транспортировки и перевалки до страхования и ремонта в портах ЕС. Об этом заявила глава МИД Швеции Мария Мальмер Стенергард.

Кроме того, обсуждается ужесточение торговых ограничений: сокращение квот на импорт российских удобрений и повышение таможенных пошлин на все товары и услуги, поступающие из РФ. В повестке также — полный запрет экспорта предметов роскоши.

Как подчеркнула Стенергард, поставки люксовых товаров не играют значимой роли для российской военной экономики, однако имеют принципиальное значение с точки зрения ценностей. «Недопустимо, чтобы страна, систематически нарушающая европейские принципы, продолжала пользоваться эксклюзивными товарами из ЕС», — отметила она.

Формально экспорт предметов роскоши стоимостью свыше 300 евро в Россию запрещён с 2022 года. Тем не менее, как указывает Euractiv, продукция многих западных брендов — таких как Gucci, Bottega Veneta и Yves Saint Laurent — по-прежнему попадает на российский рынок через третьи страны, включая Китай и Турцию, уже с заметной наценкой.

