В Италии откроется заповедник для дельфинов, принимавших участие в шоу

Сейчас все больше аквапарков прекращают представления с дельфинами.

Италии скоро появится первый в Европе охраняемый заповедник для дельфинов, которые раньше участвовали в представлениях, пишет «Европульс».

Уже давно известно, что жизнь в неволе является для дельфинов тяжелым испытанием. У них нет возможности для сложных социальных отношений, они не могут охотиться и достаточно двигаться, хотя все это дельфины делают в своей естественной среде обитания.

Сейчас все больше аквапарков прекращают представления с дельфинами. Но подобрать условия, в которых эти морские млекопитающие могли бы жить после того, как «выйдут на пенсию», сложная задача. Дельфины, которые участвовали в шоу, на свободе не выживут, поскольку они родились в неволе.

Выходом стало создание охраняемого заповедника в четырех километрах от побережья Италии. Его территория площадью более 7 квадратных километров отделена от морской акватории глубоководными сетями. В заповеднике будет оборудован отдельный ветеринарный резервуар, а еще диспетчеры будут следить за состоянием окружающей среды с помощью круглосуточной системы наблюдения. Информация будет обрабатываться в режиме реального времени, что позволит оперативно принимать решения и управлять критическими ситуациями.

Этот заповедник не станет для дельфинов постоянным домом — там они будут учиться выживанию на воле. Адаптация будет проходить в несколько этапов: дельфинов будут учить охотиться, ориентироваться в воде, чтобы предпринимать путешествия длиной в несколько десятков километров, и взаимодействовать с другими представителями своего рода.

Сейчас в Европе около 60 дельфинов содержатся в неволе. В случае успеха такие убежища могут открыться и в других странах.

