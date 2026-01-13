Эксперты сравнили детское пособие в Беларуси и других странах
- 13.01.2026, 18:44
У соседей выплаты в разы выше даже «по минимуму».
Как выглядит белорусское пособие по уходу за ребенком до трех лет, объяснить просто: государство платит фиксированную долю от средней зарплаты по стране — 35% на первого ребенка, 40% на второго и последующих, 45% на ребенка-инвалида, пишет проект «Вашы грошы».
Это прямо прописано в законе о государственных пособиях. Давайте разберемся, насколько эти деньги являются поддержкой и как с этим обстоят дела в соседних странах.
В первую очередь надо отметить, что пособие не привязано к вашей зарплате, квалификации или отрасли. Поэтому для молодой специалистки с доходом выше среднего декрет всегда означает резкое падение доходов.
Учитывая, что в среднем зарплаты мужчин в стране выше, это становится еще одним аргументом в пользу декрета «только для женщин». Одновременно с этим, для семьи с доходами ниже среднего пособие выглядит терпимо.
Если говорить о конкретных цифрах, официально с 1 августа 2025 года пособия составили:
На первого ребенка — 931,91 рублей
На второго и последующего ребенка — 1 065,04 рублей
На ребенка-инвалида до 3 лет — 1 198,17 рублей
В последний раз пособие было повышено на 8,2%. Учитывая, что в ноябре средний годовой прирост потребительских цен составил 7%, может показаться, что индексация справедливая. Но стоит учитывать, что в реальности часть повседневных расходов — коммунальные услуги, бытовые сервисы, сезонные продукты — дорожает темпами, близкими к двузначным.
Так что прибавка быстро «растворяется»: семья ощущает повышение не как улучшение, а как попытку не отстать от удорожания жизни.
Особенно остро это касается тех, для кого пособие становится одним из основных источников средств: одиноких родителей, семей без подушки, жителей регионов, где рынок труда слабее и подработка — не всегда реальный вариант.
А что у соседей? Выплаты в разы выше даже «по минимуму»
Если сравнить с соседями, видна принципиальная разница философии. В Польше и странах Балтии выплаты по уходу чаще устроены как страховая модель: они привязаны к заработку матери/родителя, а не к «среднему доходу по больнице».
В Польше, например, выплата за период родительского отпуска обычно составляет 70% от базы. В Литве — 60% зарплаты (вариант до 18 месяцев) либо 45% в первый год и 30% во второй (вариант до 24 месяцев). В Латвии родительское пособие — 60% заработка (если получать 13 месяцев) или 43,75% (если 19 месяцев).
А теперь попробуем посчитать, сколько может составлять пособие. Даже если считать его не от средней, а от минимальной зарплаты, во многих случаях цифры все равно получаются заметно выше белорусских.
Минимальная зарплата в 2025 году в Польше составила 4 666 злотых, для периода родительского отпуска выплата по линии ZUS в типовом варианте составляет 70% базы = 3 266,2 злотых. Если пересчитать в BYN через курсы на конец 2025 года, получится примерно 3 070 белорусских рублей в месяц. Это в 3,3 раза выше, чем белорусское пособие на первого ребенка.
Добавьте к этому действующую в стране программу Rodzina 800 plus (еще одно польское ежемесячное пособие на ребенка), в соответствии с которой государство платит 800 злотых (около 650 белорусских рублей) в месяц на каждого ребенка до 18 лет без учета дохода семьи.
Минималка в Литве — 1 038 евро. При получении пособия по уходу за ребенком до 18 месяцев выплачивается 60% от застрахованного дохода. При минимальном допустимом доходе это будет 623 евро или около 2 465 белорусских рублей в эквиваленте.
В Латвии минималка меньше — 740 евро. При выборе 13-месячного варианта родительского пособия, которое составляет 60% от среднего застрахованного заработка, это 444 евро или приблизительно 1 760 белорусских рублей.
Настало время неприятного, но честного вывода. Пособие на детей в Беларуси было и остается скорее средством для выживания, чем полноценной поддержкой со стороны государства. Единственным плюсом белорусской системы может выглядеть разве что возможность получать декретные на протяжении 36 месяцев.