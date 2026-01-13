закрыть
В Беларуси утвердили нововведение для тех, кого посылают учиться за границу

6
  • 13.01.2026, 18:55
  • 11,448
Нужно подписать специальный документ.

Министерство образования утвердило новые правила отбора кандидатов для обучения и стажировок за границей в рамках межгосударственных соглашений Беларуси. Соответствующее постановление определяет, кто именно сможет претендовать на такие направления.

Отправиться на учёбу за рубеж по международным программам смогут выпускники 11-х классов — им предлагается обучение по программам бакалавриата. Также в список потенциальных участников включены студенты белорусских вузов, которых могут направить за границу для прохождения стажировок.

Среди основных требований — владение иностранным языком на уровне, позволяющем полноценно учиться или стажироваться. Кроме того, кандидат должен иметь средний балл успеваемости не ниже 8 и подписать письменное обязательство о возвращении в Беларусь после завершения обучения.

Для военнообязанных предусмотрено дополнительное условие: необходимо предоставить документ, подтверждающий отсрочку или освобождение от призыва на период пребывания за рубежом.

При рассмотрении кандидатур комиссия будет учитывать участие абитуриентов и студентов в предметных олимпиадах, их достижения, а также результаты по профильным дисциплинам.

В министерстве подчеркнули, что данные правила не распространяются на тех, кто поступает в зарубежные учебные заведения самостоятельно, без участия государственных программ.

