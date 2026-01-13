закрыть
TIME: Большее количество работы не делает вас более продуктивным

4
  • 13.01.2026, 19:14
  • 2,130
Современная статистика это доказывает.

Долгое время в компаниях считалось, что чем больше часов сотрудник проводит на работе, тем он ценнее. Однако в современной экономике знаний этот подход все чаще дает сбой. На фоне развития искусственного интеллекта и роста популярности четырехдневной рабочей недели эксперты призывают окончательно отказаться от идеи, что «больше работать» значит «лучше работать», пишет журнал TIME (перевод — сайт Charter97.org).

Исследования показывают, что сегодня многие сотрудники тратят значительную часть времени не на реальную ценность, а на имитацию занятости — бесконечные письма, дублирующие задачи и ненужные встречи. Интеллектуальные работники ежегодно проводят более 100 часов на бесполезных совещаниях и свыше 300 часов, обсуждая работу вместо ее выполнения. В результате почти 90% признаются, что не успевают по ключевым проектам.

Статистика также указывает на связь между количеством рабочих часов и состоянием экономики. В странах Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) в среднем работают около 32 часов в неделю. При этом государства с самыми длинными рабочими неделями — такие как Перу или Мексика — часто имеют менее развитые экономики. Напротив, Германия, Дания и Норвегия работают меньше всех, но входят в число наиболее конкурентоспособных и благополучных стран.

Исключением остаются США. Американцы работают больше среднего по ОЭСР, но при этом сталкиваются с выгоранием и низким уровнем удовлетворенности.

Эксперты отмечают, что повышение продуктивности достигается не за счет часов, а за счет фокуса на результатах. Именно на этом принципе основана четырехдневная рабочая неделя, которая во многих компаниях уже доказала свою эффективность.

