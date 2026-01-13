В Беларуси для владельцев недвижимости и авто ввели налоговые новшества 2 13.01.2026, 19:26

В Беларуси в 2026 году ввели несколько изменений, которые касаются задолженности по имущественным сборам — за недвижимость, землю и транспорт. В одном случае «забывчивых» будут активнее наказывать, а в другом — прощать, передает «Зеркало».

Как и анонсировалось, в 2026 году также ввели дополнительное наказание для должников по имущественным налогам — повышенный коэффициент в 15% к начисленному сбору. Его будут применять, если сумма превышает одну базовую величину (на сегодня это 45 рублей).

Еще одно новшество касается ситуаций, когда задолженность по этим налогам (в том числе пеня) незначительная — до трех рублей. Ее будут «прощать». Ранее эта сумма была на уровне одного рубля.

Напомним, в 2026 году подняли имущественные сборы — и на недвижимость, и на землю, и на транспорт.

