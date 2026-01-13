Иран исключили из военных учений БРИКС+ 1 13.01.2026, 19:34

2,542

После угрозы Трампа ввести пошлины.

Угрозы Дональда Трампа в отношении сотрудничающих с Ираном стран заставили Южную Африку исключить его из военно-морских учений, которые у ее берегов проводят страны БРИКС+.

ЮАР попросила Иран отказаться от активного участия в учениях «Воля к миру 2026» и отозвать свои корабли. Ирану был предложен статус наблюдателя, и он ответил согласием, пишет Business Insider cо ссылкой на сообщение южноафриканского издания News24. Претория попросила Тегеран отказаться от участия из-за опасений, что его военное присутствие на фоне массовых выступлений против иранского режима может поставить под угрозу торговые и дипломатические отношения ЮАР с США.

Это произошло в тот же день, отмечает (Newsweek https://www.newsweek.com/iran-pulls-out-of-naval-exercise-china-russia-11351072), когда Трамп написал в своей соцсети Truth Social: «С настоящего момента любая страна, ведущая бизнес с Исламской Республикой Иран, будет платить пошлины в размере 25% абсолютно по всем бизнес-операциям с Соединенными Штатами Америки. Этот указ является окончательным и бесповоротным».

Два иранских военных корабля, прибывших на главную военно-морскую базу ЮАР Саймонс-Таун, теперь, как ожидается, будут выведены до начала учений, сообщает News24. Их возглавляет Китай, также участвуют военные корабли России, ОАЭ и других стран.

У ЮАР сложились напряженные отношения с администрацией Трампа, который обвинил власти страны в преследовании белых фермеров и не пригласил ее на следующий саммит «большой двадцатки», который пройдет в США. Американская делегация на присутствовала на предыдущем саммите, состоявшемся в конце 2025 года в ЮАР.

При этом Претория добивается продления американского закона, который предоставляет ряду африканских товаров беспошлинный доступ на рынок США, отмечает Newsweek. Срок действия закона истек в сентябре, но в декабре Палата представителей Конгресса США внесла законопроект о его продлении.

Около 2000 человек, как протестующих, так и сотрудников силовых ведомств, было убито в ходе протестов, начавшихся в конце декабря, рассказал во вторник Reuters иранский чиновник.

Президент Европейского парламента Роберта Метсола, канцлер Германии Фридрих Мерц и премьер-министр Ирландии Мишель Мартин вместе с рядом других европейских лидеров призвали радикально ужесточить санкции против Ирана в ответ на силовое подавление протестов. «Европа должна действовать — и действовать быстро», — заявила Метсола Politico. Еврокомиссия начала рассматривать варианты, среди них — признание Корпуса стражей исламской революции террористической организацией и ужесточение мер в отношении представителей режима, ответственных за насилие.

