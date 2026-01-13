закрыть
Белорус поймал рыбу размером с десятилетнего ребенка

13
  • 13.01.2026, 19:39
  • 10,824
Белорус поймал рыбу размером с десятилетнего ребенка

Видеофакт.

Белорусский рыбак поделился в инстаграме видео и фото, где показал, как ему удалось поймать большую рыбу во время прошлогодней зимней рыбалки, пишет Blizko.by.

Рыбак рассказал, что 25 февраля 2025 года он поехал на нижний Неман в поисках жереха, но вместо него поймал большого амура весом примерно 20 килограммов. Рыба оказалась очень сильной — в течение получаса она тянула рыбака около 500 метров по течению.

Длина амура составила около 135 сантиметров, что примерно соответствует росту десятилетнего ребёнка. После короткой фото— и видеосессии рыбу отпустили обратно в воду.

