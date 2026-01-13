Белорус поймал рыбу размером с десятилетнего ребенка 13 13.01.2026, 19:39

10,824

Видеофакт.

Белорусский рыбак поделился в инстаграме видео и фото, где показал, как ему удалось поймать большую рыбу во время прошлогодней зимней рыбалки, пишет Blizko.by.

Рыбак рассказал, что 25 февраля 2025 года он поехал на нижний Неман в поисках жереха, но вместо него поймал большого амура весом примерно 20 килограммов. Рыба оказалась очень сильной — в течение получаса она тянула рыбака около 500 метров по течению.

Длина амура составила около 135 сантиметров, что примерно соответствует росту десятилетнего ребёнка. После короткой фото— и видеосессии рыбу отпустили обратно в воду.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com