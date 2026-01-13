Канадский стартап разработал инновационную систему быстрой разморозки лобовых стекол 3 13.01.2026, 19:59

Новая технология растопит лед за минуту.

Канадский стартап Betterfrost Technologies разработал инновационную систему быстрой разморозки лобовых стекол, которая особенно полезна для электромобилей. Традиционные методы обогрева стекла через кондиционер или двигатель съедают значительную часть заряда батареи зимой, снижая пробег на десятки километров. Новая технология сокращает расход энергии и ускоряет процесс, пишет Autoblog (перевод — сайт Charter97.org).

Секрет Betterfrost — высоковольтные электрические импульсы, проходящие через проводящий слой, встроенный в стекло. Система нагревает сверхтонкий слой подо льдом толщиной менее 0,01 мм, разрушая его связь со стеклом. После этого остальной лед легко соскальзывает. В реальном тесте на Lexus RX стандартная система HVAC размораживала стекло более 16 минут, а Betterfrost справилась за минуту. По оценкам компании, технология использует в 20 раз меньше энергии и может добавить до 38 км запаса хода для электромобилей в зимний день, экономя автопроизводителям до $600 на батареях.

Кроме электромобилей, технология полезна и для обычных автомобилей, где водителям приходится ждать прогрева двигателя зимой. Betterfrost также тестировала систему в авиации: с ее помощью можно удалить до 7,5 см льда с крыльев самолета за две минуты при минусовых температурах.

Инновация обещает не только экономию энергии и времени, но и повышение безопасности транспорта, делая зимнее вождение удобнее для всех типов машин и даже для авиации.

