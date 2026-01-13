Генерал-лейтенанта Ахмедова сняли с должности замглавы ВМФ России 2 13.01.2026, 20:01

5,806

Сухраб Ахмедов

Для оккупанта эта отставка стала уже второй за последние два года.

Генерал-лейтенанта Сухраба Ахмедова сняли с должности замглавы Военно-морского флота России по береговым и сухопутным операциям. Об этом сообщил член Общественной палаты РФ Владимир Рогов в Telegram-канале.

Причину, почему военачальника отстранили от исполнения обязанностей, Рогов не назвал.

Эту информацию подтвердил «военкор» Юрий Котенок. Он уточнил, что для Ахмедова она стала уже второй отставкой за последние два года. Котенок напомнил, что в мае 2024 года генерал-лейтенанта сняли с должности командующего 20-й армией Вооруженных сил России. Об этом также заявлял и Рогов.

