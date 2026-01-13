CNN: США тестируют секретное устройство 8 13.01.2026, 20:12

Оно было приобретено в результате операции за «миллионы долларов» в последние дни президентства Байдена.

Минобороны США больше года тестировало приобретенное в ходе тайной операции неизвестное устройство, которое, предположительно, может вызывать «гаванский синдром». Об этом сообщил CNN со ссылкой на четыре источника, осведомленных о ситуации.

Устройство небольшого размера, которое может поместиться в рюкзак, было приобретено одним из подразделений Министерства внутренней безопасности (МВБ) в последние дни Джо Байдена на посту президента за «миллионы долларов». Точная стоимость не раскрывается, однако известно, что сумма была «восьмизначная», пояснили собеседники телеканала.

По данным источника телеканала, аппарат, который может поместиться в рюкзаке, генерирует импульсные радиоволны. CNN отметил, что именно их ряд чиновников и ученых называют причиной «гаванского синдрома». Также один из источников утверждает, что устройство содержит компоненты российского производства, однако оно не является «полностью российским».

Выяснить, как именно американскими спецслужбами был получен этот аппарат, CNN не удалось. МВБ долгое время сотрудничало с Пентагоном для операций по всему миру. У ведомства широкая юрисдикция расследования преступлений, связанных с таможенными нарушениями, включая распространение технологий США за рубежом.

Собеседники журналистов опасаются, что, если технология действительно существует и работает, она могла распространиться за пределы США.

