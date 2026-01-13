закрыть
Сборная Беларуси по футболу сыграет с Кипром

4
  • 13.01.2026, 20:25
  • 1,532
Это будет первый матч белорусской сборной под руководством нового главного тренера.

Определился первый соперник национальной сборной Беларуси в этом году. 26 марта она встретится со сборной Кипра, сообщила Белорусская федерация футбола.

За всю предыдущую историю сборные Беларуси и Кипра встречались дважды, и каждый раз это были товарищеские матчи. 18 февраля 2004 года победу одержала Беларусь со счетом 2:0, а 19 ноября 2008‑го Кипр со счетом 2:1.

В нынешнем рейтинге FIFA сборная Кипра занимает 128‑е место, а Беларусь — 99-е. В последней европейской квалификации чемпионата мира — 2026 Кипр занял 4‑е место в своей группе из пяти команд, набрав 8 очков: дважды победил Сан-Марино (2:0 и 4:0) и сыграл вничью с Румынией (2:2) и Боснией и Герцеговиной (2:2).

Матч начнется 26 марта в 20:00 по белорусскому времени. Встреча точно состоится на Кипре, точное место проведения определится позже.

Это будет первый матч белорусской сборной под руководством нового главного тренера Виктора Гончаренко.

