Сборная Беларуси по футболу сыграет с Кипром 4 13.01.2026, 20:25

1,532

Это будет первый матч белорусской сборной под руководством нового главного тренера.

Определился первый соперник национальной сборной Беларуси в этом году. 26 марта она встретится со сборной Кипра, сообщила Белорусская федерация футбола.

За всю предыдущую историю сборные Беларуси и Кипра встречались дважды, и каждый раз это были товарищеские матчи. 18 февраля 2004 года победу одержала Беларусь со счетом 2:0, а 19 ноября 2008‑го Кипр со счетом 2:1.

В нынешнем рейтинге FIFA сборная Кипра занимает 128‑е место, а Беларусь — 99-е. В последней европейской квалификации чемпионата мира — 2026 Кипр занял 4‑е место в своей группе из пяти команд, набрав 8 очков: дважды победил Сан-Марино (2:0 и 4:0) и сыграл вничью с Румынией (2:2) и Боснией и Герцеговиной (2:2).

Матч начнется 26 марта в 20:00 по белорусскому времени. Встреча точно состоится на Кипре, точное место проведения определится позже.

Это будет первый матч белорусской сборной под руководством нового главного тренера Виктора Гончаренко.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com