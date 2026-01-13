Правительство РФ отчиталось о падении цены российской нефти ниже $40 за баррель 8 13.01.2026, 20:38

5,560

Впервые за 5 лет.

Средняя цена российской нефти Urals в декабре 2025 года опустилась до $39,18 за баррель, сообщило во вторник Минэкономразвития РФ.

По сравнению с ноябрем ($44,87) главная экспортная марка российских нефтяников стала дешевле еще на 13%, а по сравнению с началом года ($67,66 в январе) — на 41%, передает The Moscow Times.

Из-за санкций Дональда Трампа против «Роснефти» и «Лукойла» скидки на Urals достигли рекордных с начала войны размеров: до $28 за баррель к Brent в портах Балтийского моря и до $26 — в Черном, согласно статистикe Argus. В результате средняя стоимость российской нефти упала до минимума с мая 2020 года ($31,03), когда в мире бушевала пандемия, а глобальный нефтяной рынок пережил беспрецедентный обвал.

Де-факто цена нефти вернулась к отметкам первого срока Владимира Путина ($41,73 за баррель в 2004 году) и держится почти на почти $20 ниже уровня, заложенного в бюджет-2026 ($59 за баррель).

В январе–ноябре прошлого года федеральная казна потеряла каждый пятый рубль нефтегазовых доходов, а в декабре их спад ускорился до 49% в годовом выражении, согласно подсчетам Reuters.

В бюджет текущего года Минфин заложил 8,9 трлн доходов от нефти и газа. Но по факту с нынешними ценами и скидками они будут на 1,1-1,4 трлн рублей ниже плана (7,5-7,8 трлн), оценивает экономист Дмитрий Полевой. В результате дефицит казны, который запланирован на уровне 1,6% ВВП, может достичь 2,5-2,7% ВВП, а на покрытые выпадающих поступлений правительству придется задействовать остатки Фонда национального благосостояния, предупреждает эксперт.

Сейчас ликвидные активы ФНБ составляют 4,1 трлн рублей. Этого может хватить на 1,5-2 года неблагоприятной нефтяной конъюнктуры, оценивает Полевой. С ценами около $40 за баррель добыча нефти на ряде месторождений в России стала убыточной, рассказывали ранее Reuters источники в отрасли. По данным Bloomberg, в декабре несмотря на квоту ОПЕК+ РФ столнулась с заметным сокращением производства нефти — на 100 тысяч баррелей в сутки, до до 9,326 млн баррелей.

«Санкции против „Роснефти“ и „Лукойла“ создают проблемы для российского экспорта. А места, чтобы хранить (нераспроданную) нефть, больше не осталось», — описывает ситуацию Янис Клюге, эксперт германского Института проблем международной безопасности. По данным Bloomberg, с конца ноября, когда американские санкции вступили в силу, объем российской нефти «в море» — то есть на танкерах, ожидающих покупателей, — вырос на 35 млн баррелей.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com