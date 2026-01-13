закрыть
13 января 2026, вторник, 23:24
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

В Беларуси пройдут внеплановые рейды на предприятиях

2
  • 13.01.2026, 20:48
  • 7,332
В Беларуси пройдут внеплановые рейды на предприятиях

Кого коснутся.

В 2026 году в Беларуси усилится контроль за соблюдением правил охраны труда. Минтруда и соцзащиты анонсировало серию внеплановых проверок и совместных рейдов с сотрудниками Следственного комитета на предприятиях страны.

По сообщениям ведомства, план мероприятий включает не только плановые, но и внезапные проверки. Особое внимание уделят организациям, где произошли несчастные случаи, – туда будут направляться мобильные группы специалистов.

Также запланированы рейды с участием следственных органов для расследования происшествий с тяжелыми последствиями.

Параллельно с контролем на предприятиях планируют активнее внедрять автоматизированные системы для мониторинга условий труда и учета травматизма. Это должно помочь в оперативном выявлении и устранении потенциальных рисков.

Большое внимание дополнительно уделят профилактике. В планах – традиционные месячники безопасности, семинары по типичным нарушениям, а также обязательная проверка знаний по охране труда для руководителей и специалистов.

Особое место в графике ведомства займет XII Белорусско-Российская научно-практическая конференция по этой теме.

Кроме того, в 2026 году обновят правила охраны труда для ряда специфических сфер, включая зоопарки, киносъемки, строительство, театры, водолазные работы и эксплуатацию подъемных механизмов. Пересмотрят также нормы выдачи средств индивидуальной защиты и список работ, запрещенных для несовершеннолетних.

Основные цели всех этих мер, как подчеркнули в ведомстве, – снижение производственного травматизма, повышение культуры безопасности и создание условий, при которых каждый работник сможет трудиться без риска для жизни и здоровья.

Написать комментарий 2

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Знаковая дата
Знаковая дата Аббас Галлямов
Зачем Путин снова достал «Орешник»?
Зачем Путин снова достал «Орешник»? Петр Олещук
Процесс пошел
Процесс пошел Ирина Халип
Будет ли ответ?
Будет ли ответ? Леонид Невзлин