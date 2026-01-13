В Беларуси пройдут внеплановые рейды на предприятиях

В Беларуси пройдут внеплановые рейды на предприятиях2
- 13.01.2026, 20:48
Кого коснутся.
В 2026 году в Беларуси усилится контроль за соблюдением правил охраны труда. Минтруда и соцзащиты анонсировало серию внеплановых проверок и совместных рейдов с сотрудниками Следственного комитета на предприятиях страны.
По сообщениям ведомства, план мероприятий включает не только плановые, но и внезапные проверки. Особое внимание уделят организациям, где произошли несчастные случаи, – туда будут направляться мобильные группы специалистов.
Также запланированы рейды с участием следственных органов для расследования происшествий с тяжелыми последствиями.
Параллельно с контролем на предприятиях планируют активнее внедрять автоматизированные системы для мониторинга условий труда и учета травматизма. Это должно помочь в оперативном выявлении и устранении потенциальных рисков.
Большое внимание дополнительно уделят профилактике. В планах – традиционные месячники безопасности, семинары по типичным нарушениям, а также обязательная проверка знаний по охране труда для руководителей и специалистов.
Особое место в графике ведомства займет XII Белорусско-Российская научно-практическая конференция по этой теме.
Кроме того, в 2026 году обновят правила охраны труда для ряда специфических сфер, включая зоопарки, киносъемки, строительство, театры, водолазные работы и эксплуатацию подъемных механизмов. Пересмотрят также нормы выдачи средств индивидуальной защиты и список работ, запрещенных для несовершеннолетних.
Основные цели всех этих мер, как подчеркнули в ведомстве, – снижение производственного травматизма, повышение культуры безопасности и создание условий, при которых каждый работник сможет трудиться без риска для жизни и здоровья.