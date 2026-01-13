В Беларуси пройдут внеплановые рейды на предприятиях 2 13.01.2026, 20:48

7,332

Кого коснутся.

В 2026 году в Беларуси усилится контроль за соблюдением правил охраны труда. Минтруда и соцзащиты анонсировало серию внеплановых проверок и совместных рейдов с сотрудниками Следственного комитета на предприятиях страны.

По сообщениям ведомства, план мероприятий включает не только плановые, но и внезапные проверки. Особое внимание уделят организациям, где произошли несчастные случаи, – туда будут направляться мобильные группы специалистов.

Также запланированы рейды с участием следственных органов для расследования происшествий с тяжелыми последствиями.

Параллельно с контролем на предприятиях планируют активнее внедрять автоматизированные системы для мониторинга условий труда и учета травматизма. Это должно помочь в оперативном выявлении и устранении потенциальных рисков.

Большое внимание дополнительно уделят профилактике. В планах – традиционные месячники безопасности, семинары по типичным нарушениям, а также обязательная проверка знаний по охране труда для руководителей и специалистов.

Особое место в графике ведомства займет XII Белорусско-Российская научно-практическая конференция по этой теме.

Кроме того, в 2026 году обновят правила охраны труда для ряда специфических сфер, включая зоопарки, киносъемки, строительство, театры, водолазные работы и эксплуатацию подъемных механизмов. Пересмотрят также нормы выдачи средств индивидуальной защиты и список работ, запрещенных для несовершеннолетних.

Основные цели всех этих мер, как подчеркнули в ведомстве, – снижение производственного травматизма, повышение культуры безопасности и создание условий, при которых каждый работник сможет трудиться без риска для жизни и здоровья.

