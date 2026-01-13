В Эстонии случайно отменили один налог 13.01.2026, 20:52

1,808

Из-за опечатки в тексте законопроекта.

В Эстонии отменили налог на азартные игры из-за ошибки в тексте законопроекта. Об этом сообщила Эстонская национальная телерадиовещательная корпорация (ERR) со ссылкой на члена финансовой комиссии Айвара Кокка.

По данным чиновника, одобренный в декабре 2025 года законопроект предусматривал поэтапное снижение налога на онлайн-казино с шести до четырех процентов. Однако из-за опечатки в тексте закона налог фактически был полностью отменен. Ошибка была выявлена юристом одного из онлайн-казино уже после вступления документа в силу.

«Азартные игры и дистанционные азартные игры выпали из налогов этого года, то есть те казино-игры, которые ведутся через интернет, в этом году не облагаются налогом», — сказал Кокк.

По словам члена финансовой комиссии, ошибку планируют исправить оперативно, но на корректировку закона уйдет около месяца.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com