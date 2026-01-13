В Одессе обстрелом РФ повреждено консульство Польши 13.01.2026, 21:14

1,036

Обошлось без жертв.

В результате обстрела Одессы армией России в ночь на 13 января повреждено здание консульства Польши. Об этом спикер министерства иностранных дел страны Мацей Вевиор написал в Х.

«Никто из наших сотрудников не пострадал. Большое уважение всей команде МИД, которая работает в Украине», – говорится в его посте.

Ночью под ударом российских беспилотников были энергетические объекты, жилые многоэтажки, больница, детский сад, луна-парк, лицей, фитнес-центр, а также частный транспорт.

Среди пострадавших – шесть человек в возрасте от 35 до 68 лет. Двоих забрали в больницу, указал глава ОВА.

