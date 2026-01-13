В воинской части Жодино нашли тело 23-летнего солдата срочной службы

В воинской части Жодино нашли тело 23-летнего солдата срочной службы7
- 13.01.2026, 21:20
Два месяца назад он женился.
В жодинской воинской части нашли тело 23-летнего солдата срочной службы. Сообщается, что молодой человек якобы совершил самоубийство.
Погибшего зовут Владимир Максимов, пишет «Наша Ніва». Он родом из Борисова и проходил военную службу в части 44540 с прошлой осени. В ноябре 2025 Владимир женился.
В ночь на 13 января 2026 года мужчину нашли мертвым.
Обстоятельства устанавливаются. Согласно изданию, Максимов очень волновался из-за проверки и инвентаризации в воинской части, – боялся, что на него «могут повесить какие-то недостачи и обязать выплачивать крупную сумму денег».