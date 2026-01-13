В воинской части Жодино нашли тело 23-летнего солдата срочной службы 7 13.01.2026, 21:20

9,044

Два месяца назад он женился.

В жодинской воинской части нашли тело 23-летнего солдата срочной службы. Сообщается, что молодой человек якобы совершил самоубийство.

Погибшего зовут Владимир Максимов, пишет «Наша Ніва». Он родом из Борисова и проходил военную службу в части 44540 с прошлой осени. В ноябре 2025 Владимир женился.

В ночь на 13 января 2026 года мужчину нашли мертвым.

Обстоятельства устанавливаются. Согласно изданию, Максимов очень волновался из-за проверки и инвентаризации в воинской части, – боялся, что на него «могут повесить какие-то недостачи и обязать выплачивать крупную сумму денег».

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com