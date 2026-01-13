закрыть
13 января 2026, вторник, 23:25
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Airbus нарастил поставки самолетов

3
  • 13.01.2026, 21:27
  • 1,500
Airbus нарастил поставки самолетов

В 2025 году компания поставила 793 коммерческих лайнера.

В 2025 году компания Airbus нарастила поставки коммерческих самолетов на 3,5%. Об этом сообщается на сайте корпорации.

В прошлом году она поставила 793 коммерческих самолета 91 заказчику по всему миру.

Общее количество заказов у Airbus за 2025 год составило 1000 единиц, чистое с учетом отказов — 889 самолетов. Совокупный портфель заказов на конец декабря насчитывал 8754 лайнера.

В декабре сообщалось, что европейский концерн Airbus обнаружил «проблемы с качеством» у нескольких металлических панелей для самолетов A320.

Отмечается, что причина проблемы «была выявлена и локализована», а все недавно произведенные панели «соответствуют спецификациям».

Написать комментарий 3

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Знаковая дата
Знаковая дата Аббас Галлямов
Зачем Путин снова достал «Орешник»?
Зачем Путин снова достал «Орешник»? Петр Олещук
Процесс пошел
Процесс пошел Ирина Халип
Будет ли ответ?
Будет ли ответ? Леонид Невзлин