Airbus нарастил поставки самолетов 3 13.01.2026, 21:27

1,500

В 2025 году компания поставила 793 коммерческих лайнера.

В 2025 году компания Airbus нарастила поставки коммерческих самолетов на 3,5%. Об этом сообщается на сайте корпорации.

В прошлом году она поставила 793 коммерческих самолета 91 заказчику по всему миру.

Общее количество заказов у Airbus за 2025 год составило 1000 единиц, чистое с учетом отказов — 889 самолетов. Совокупный портфель заказов на конец декабря насчитывал 8754 лайнера.

В декабре сообщалось, что европейский концерн Airbus обнаружил «проблемы с качеством» у нескольких металлических панелей для самолетов A320.

Отмечается, что причина проблемы «была выявлена и локализована», а все недавно произведенные панели «соответствуют спецификациям».

