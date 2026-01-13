Генсек НАТО сообщил о катастрофических потерях армии РФ в Украине 5 13.01.2026, 21:42

3,196

Марк Рютте

Фото: Getty Images

Россия теряет 25 тысяч человек в месяц.

Россия в ходе наступления на Украину каждый месяц теряет до 25 тысяч человек, заявил генеральный секретарь НАТО Марк Рютте. По его словам, речь идет о погибших российских военных.

«В данный момент Россия теряет огромное количество солдат из-за стойкой обороны Украины. За один месяц это от 20 000 до 25 000 погибших российских солдат. Я говорю не о тяжелораненых, а о погибших. Если сравнить это с войной в Афганистане в 1980-х годах, где они потеряли около 20 000 солдат за 10 лет, — контраст разительный. Сейчас они теряют столько же — и даже больше — всего за один месяц», — сказал Рютте на конференции «Глобальная Европа».

NATO’s Rutte:



Let’s not forget that, at the moment, the Russians are losing massive numbers of soldiers due to the Ukrainian defense—the staunch Ukrainian defense.



In a single month, this amounts to 20,000 to 25,000 Russian soldiers killed. I am not talking about those… pic.twitter.com/IGPrnrjYnX — Clash Report (@clashreport) January 13, 2026

Исходя из слов генсека НАТО РФ лишь за 2025 год могла потерять в Украине убитыми 300 тысяч человек, а если спроецировать эти данные на почти четыре года войны, то это 1,2 млн погибших на фронте россиян.

Между тем, согласно оценкам НАТО, совокупные потери российских войск на «СВО», которая по продолжительности уже превысила Великую отечественную войну, убитыми и ранеными на декабрь 2025 года составили 1,15 млн человек. Среди получивших ранения инвалидами стали, по подсчетам, примерно 400 тысяч человек, что сопоставимо с населением Брянска или Твери.

В декабре старший научный сотрудник Carnegie Endowment Майкл Кофман оценивал невосполнимые ежемесячные потери России в 25 тысяч человек, отмечая, что Москва с текущим темпом набора в 30-35 тысяч контрактников в месяц способна лишь восполнять личный состав, а не накапливать силы для новых прорывов.

Рютте также подчеркнул, что Москва не демонстрирует никаких признаков смягчения своей позиции по отношению к НАТО. «Нет оснований полагать, что Россия в ближайшее время изменит агрессивный и безрассудный образ действий. Напротив, она стремится к долгосрочной конфронтации», — заявил он.

Рютте добавил, что РФ для достижения этой цели взаимодействует с Китаем, Ираном и Северной Кореей. По мнению главы Североатлантического альянса, эти четыре страны «все активнее сотрудничают, чтобы бросить вызов НАТО», но у блока «есть преимущество» — это многолетнее партнерство между государствами — членами организации.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com