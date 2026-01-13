закрыть
13 января 2026, вторник, 23:25
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Молодую ушастую сову обнаружили в глубоком снегу в Минске

  • 13.01.2026, 22:15
  • 1,682
Молодую ушастую сову обнаружили в глубоком снегу в Минске
Иллюстрационное фото

Ослабленную птицу спасли.

В Минске 13 января обнаружили ослабленную ушастую сову, которая лежала в глубоком снегу, сообщил Минский городской комитет природных ресурсов и охраны окружающей среды.

В Минске 13 января у института «Минскгражданпроект» сотрудники обнаружили ослабленную ушастую сову. Птица лежала в глубоком снегу.

«Птицу осмотрел ветеринарный врач — она находится в крайне ослабленном состоянии, ей оказывается необходимая помощь», — сообщили в Мингоркомприроды.

По словам ученых, глубокий снег становится серьезным препятствием для ушастой совы, мешая ей поймать мышей, составляющих основу ее рациона. Несколько дней безуспешной охоты подряд, а также наличие дополнительных, нетипичных «городских врагов», могут привести к быстрому истощению и ослаблению птицы.

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Знаковая дата
Знаковая дата Аббас Галлямов
Зачем Путин снова достал «Орешник»?
Зачем Путин снова достал «Орешник»? Петр Олещук
Процесс пошел
Процесс пошел Ирина Халип
Будет ли ответ?
Будет ли ответ? Леонид Невзлин