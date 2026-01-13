Молодую ушастую сову обнаружили в глубоком снегу в Минске
- 13.01.2026, 22:15
- 1,682
Ослабленную птицу спасли.
В Минске 13 января обнаружили ослабленную ушастую сову, которая лежала в глубоком снегу, сообщил Минский городской комитет природных ресурсов и охраны окружающей среды.
В Минске 13 января у института «Минскгражданпроект» сотрудники обнаружили ослабленную ушастую сову. Птица лежала в глубоком снегу.
«Птицу осмотрел ветеринарный врач — она находится в крайне ослабленном состоянии, ей оказывается необходимая помощь», — сообщили в Мингоркомприроды.
По словам ученых, глубокий снег становится серьезным препятствием для ушастой совы, мешая ей поймать мышей, составляющих основу ее рациона. Несколько дней безуспешной охоты подряд, а также наличие дополнительных, нетипичных «городских врагов», могут привести к быстрому истощению и ослаблению птицы.