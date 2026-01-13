Молодую ушастую сову обнаружили в глубоком снегу в Минске 13.01.2026, 22:15

1,682

Иллюстрационное фото

Ослабленную птицу спасли.

В Минске 13 января обнаружили ослабленную ушастую сову, которая лежала в глубоком снегу, сообщил Минский городской комитет природных ресурсов и охраны окружающей среды.

В Минске 13 января у института «Минскгражданпроект» сотрудники обнаружили ослабленную ушастую сову. Птица лежала в глубоком снегу.

«Птицу осмотрел ветеринарный врач — она находится в крайне ослабленном состоянии, ей оказывается необходимая помощь», — сообщили в Мингоркомприроды.

По словам ученых, глубокий снег становится серьезным препятствием для ушастой совы, мешая ей поймать мышей, составляющих основу ее рациона. Несколько дней безуспешной охоты подряд, а также наличие дополнительных, нетипичных «городских врагов», могут привести к быстрому истощению и ослаблению птицы.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com