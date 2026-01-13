закрыть
Канада призвала своих граждан покинуть Иран

2
  • 13.01.2026, 22:15
Сухопутные пункты пропуска доступны через Армению и Турцию.

Канадские власти призвали сограждан, находящихся в Иране, покинуть страну через Турцию и Армению. Соответствующее сообщение появилось на странице в X, где канадское правительство публикует советы по путешествиям для канадцев за границей.

«Канадцам, находящимся в Иране, следует по возможности покинуть страну сейчас. Сухопутные пункты пропуска доступны через Армению и Турцию. Владельцам канадских паспортов виза для въезда в обе страны не требуется», — сказано в публикации.

На сайте правительства объяснили этот призыв протестами, напряженностью в регионе и «высоким риском произвольного задержания и непредсказуемого применения местных законов». Там отметили, что иранские власти уже арестовали некоторых иностранцев и людей с двойным гражданством ради влияния на правительства других стран.

Канадские власти отметили, что предоставление консульских услуг в Иране ограничено. В стране нет постоянного представительства Канады.

Протесты в Иране начались 28 декабря из-за недовольства экономической ситуацией в стране. Власти страны ограничили доступ к интернету и мобильной связи.

