Канада призвала своих граждан покинуть Иран

Канада призвала своих граждан покинуть Иран2
- 13.01.2026, 22:15
Сухопутные пункты пропуска доступны через Армению и Турцию.
Канадские власти призвали сограждан, находящихся в Иране, покинуть страну через Турцию и Армению. Соответствующее сообщение появилось на странице в X, где канадское правительство публикует советы по путешествиям для канадцев за границей.
«Канадцам, находящимся в Иране, следует по возможности покинуть страну сейчас. Сухопутные пункты пропуска доступны через Армению и Турцию. Владельцам канадских паспортов виза для въезда в обе страны не требуется», — сказано в публикации.
На сайте правительства объяснили этот призыв протестами, напряженностью в регионе и «высоким риском произвольного задержания и непредсказуемого применения местных законов». Там отметили, что иранские власти уже арестовали некоторых иностранцев и людей с двойным гражданством ради влияния на правительства других стран.
Канадские власти отметили, что предоставление консульских услуг в Иране ограничено. В стране нет постоянного представительства Канады.
Протесты в Иране начались 28 декабря из-за недовольства экономической ситуацией в стране. Власти страны ограничили доступ к интернету и мобильной связи.