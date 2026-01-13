В минской Чижовке случился пожар 13.01.2026, 22:30

1,694

Иллюстрационное фото

Погибла женщина.

В жилом доме на ул. Голодеда в Минске вечером 13 января случился пожар.

Спасатели уже потушили огонь, подробности сообщили в пресс-службе МЧС.

О возгорании стало известно благодаря системе передачи извещений о ЧС «Молния». Сигнал сработал на первом этаже, где расположены магазины.

Спасатели незамедлительно прибыли на место происшествия. Оказалось, что в самих торговых помещениях огня нет, однако было небольшое задымление.

Персонал объекта и сотрудники МЧС эвакуировали 30 человек, 5 из которых – дети. Из них никто не пострадал.

Однако трагичная сторона инцидента стала известна позже. Дальнейшая разведка показала, что загорание происходит с обратной стороны жилого дома в подвале.

Во время тушения огня спасатели обнаружили женщину. В МЧС отметили, что она была без сознания. Пострадавшую вынесли на свежий воздух.

После осмотра работники скорой медицинской помощи констатировали смерть женщины.

Причина пожара и обстоятельства происшествия выясняются, добавили в ведомстве.

