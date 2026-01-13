закрыть
Россия не смогла продать 35 миллионов баррелей нефти из-за санкций Трампа

  • 13.01.2026, 22:37
Индийские и китайские НПЗ стали отказываться от грузов.

Российские нефтяные компании продолжают испытывать сложности с продажей баррелей в Индию и Китай и вынуждены накапливать нераспроданное сырье на танкерах, превращенных в плавучие хранилища.

С конца ноября, когда США ввели санкции против «Роснефти» и «Лукойла», а индийские и китайские НПЗ стали отказываться от грузов, 35 млн баррелей российской нефти осело на танкерах в море, следует из подсчетов Bloomberg.

Общий объем российской нефти, находящейся на танкерах, достиг рекордных 216 млн баррелей. Как минимум 12 судов, загруженных сортом Urals, с середины декабря стоят на якоре близ побережья Омана в ожидании покупателей. Новые танкеры с российской нефтью прибывают в этот район и бросают якорь практически каждый день, пишет Bloomberg.

Индия — главный покупатель морских партий Urals — в декабре сократила импорт до минимума за три года: 1,1 млн баррелей в день против 1,7 млн в ноябре. Из-за невозможности продать нефть российские нефтяные компании начали сокращать добычу, несмотря на то, что квота ОПЕК+ позволяет ее наращивать. В декабре Россия качала 9,326 млн баррелей в сутки — на 100 тысяч меньше, чем в ноябре, и на 250 тысяч ниже разрешенного уровня по сделке ОПЕК+.

Судя по всему, у российских нефтяников заканчиваются емкости для хранения нефти, тогда как санкции против «Роснефти» и «Лукойла» создают проблемы для экспорта, отмечает Янис Клюге, эксперт германского Института проблем международной безопасности.

Россия уже пытается создать новую сеть для обхода санкций — в виде компаний-посредников, у которых сырье будут покупать индийские НПЗ, отмечает Хомайун Фалакшахи, глава анализа нефтяных рынков в Kpler. Скорее всего, объемы поставок в Индию будут восстанавливаться, считает он: скидки, достигающие почти $30 за баррель, делают российскую нефть привлекательной и позволяют экономить до $4 млрд в год.

Средняя цена сорта Urals в декабре впервые за 5 лет опустилась ниже $40 за баррель. А это сулит России потерю как экспортных, так и бюджетных доходов, предупреждает экономист Дмитрий Полевой.

По его оценкам, выручка от нефтегазового экспорта из скидок на Urals может сократиться в этом году на $30-35 млрд, до $185-190 млрд. А нефтегазовые доходы бюджета могут недотянуть до плана 1,1-1,4 трлн рублей. В результате дефицит казны вместо запланированных 1,6% ВВП может разрастись до 2,7% ВВП, оценивает Полевой, а правительству придется снова распечатывать ФНБ, где осталось около $50 млрд ликвидных активов — в 2,5 раза меньше, чем до войны.

В рублях ликвидные активы ФНБ оцениваются в 4,1 трлн. Этой суммы хватит на 1,5-2 года неблагоприятной нефтяной конъюнктуры, считает Полевой.

