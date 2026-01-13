В Минске нашли ларек, где мясо продавалось само по себе 1 13.01.2026, 22:56

1,722

«Чудо» объяснилось просто.

В Минске проверили торговые павильоны одного из предпринимателей и нашли сразу несколько нарушений — в том числе сокрытие выручки и наемных работников без официального оформления, сообщили в Управлении оперативных мероприятий инспекции МНС по Минску, передает «Зеркало».

Еще до выхода на проверку налоговики промониторили как собственные базы, так и сторонние инфоресурсы. Оказалось, что денежные поступления шли сразу в два торговых объекта, но на обоих ларьках официально числился один предприниматель без единого работника. По данным ФСЗН, сотрудников у него не было вовсе.

Разгадка оказалась простой. В телеграм-канале самого предпринимателя проверяющие нашли объявление о найме продавца с оплатой 50 рублей в день. Это подтвердило, что люди в павильоне действительно работали, но не были оформлены в установленном порядке.

Теперь предпринимателю предстоит уплатить штрафы и доначисленные налоги.

